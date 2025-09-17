Rendkívüli

Teli tárral – egykori helyettese szerint Ruszin-Szendi így jelent meg a Tisza-fórumon

Magyar PéterRuszin-Szendi RomuluszTisza Pártbotrányfegyver

A katonának nem ártatlan magyar emberek életét kell veszélyeztetnie + videó

A katonának az a kötelessége, hogy szolgálja hazáját, nem az, hogy ártatlan magyar emberek életét veszélyeztesse – mutatott rá közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra. A fővárosi Fidesz elnöke Ruszin-Szendi Romulusz legújabb botránya miatt három kérdést küldött a Tisza Pártnak és Magyar Péternek, hogy kiderüljön, nekik mi a felelősségük az ügyben.

Magyar Nemzet
2025. 09. 17. 10:58
„Péter, vállald a felelősséget, és magyarázd meg, hogyan kerülhetett fegyver egy lakossági fórumra!” – írta közöségi oldalára feltöltött videójához Szentkirályi Alexandra. A fővárosi Fidesz elnöke egy felvételt töltött fel, amelyen Magyar Péter egy fórumon kimondja: az altábornagynál valóban volt kézilőfegyver. Szentkirályi Alexandra szerint ezzel Ruszin-Szendi és Magyar Péter is kénytelen volt beismerni, hogy a politikus valóban fegyverrel ment ki a lakossági fórumára.

Fegyvert viselt Ruszin-Szendi Romulusz tiszás altábornagy az egyik fórumán (Forrás: Youtube)
A Magyar Nemzet is beszámolt arról, hogy amikor a balliberális sajtó már éppen mosdatta a Tisza Párt honvédelmi szakértőjét a fegyveres botrányából, és maga Ruszin-Szendi is azt állította, hogy nem hord magánál fegyvert, jött Magyar Péter, és a keddi barcsi fórumán kijelentette, a bukott vezérkari főnök tényleg lőfegyverrel jelent meg egy nyilvános rendezvényen. 

Szentkirályi Alexandra szerint mindez az elképzelhető legnagyobb felelőtlenség, ráadásul illegális is lehet. Az elnök a következő kérdéseket intézte a Tisza Párthoz és Magyar Péterhez:

  • Magyar Péter tudott-e arról, hogy politikusa fegyverrel jár tiszás gyűlésekre?
  • Pontosan mikor és hol viselt fegyvert Ruszin-Szendi nyilvános rendezvényen?
  • A Tisza Párt engedélyezte-e, hogy fegyverrel jelenjen meg?

Hangsúlyozta: a katonának az a kötelessége, hogy szolgálja hazáját, nem az, hogy ártatlan magyar emberek életét veszélyeztesse. „És mi a magyarázata? Hogy a »legrosszabbra készült«. Mit kell ezalatt érteni? 

Ha valaki egy tiszás fórumon tesz egy rossz vagy hirtelen mozdulatot, azt lelövi? 

Fegyveres politikusoknak semmi keresnivalójuk emberek között! Legalább ebben értsünk egyet mindannyian!” – zárta üzenetét Szentkirályi Alexandra. 

 

