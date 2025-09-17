A katonának nem ártatlan magyar emberek életét kell veszélyeztetnie + videó

„Péter, vállald a felelősséget, és magyarázd meg, hogyan kerülhetett fegyver egy lakossági fórumra!” – írta közöségi oldalára feltöltött videójához Szentkirályi Alexandra. A fővárosi Fidesz elnöke egy felvételt töltött fel, amelyen Magyar Péter egy fórumon kimondja: az altábornagynál valóban volt kézilőfegyver. Szentkirályi Alexandra szerint ezzel Ruszin-Szendi és Magyar Péter is kénytelen volt beismerni, hogy a politikus valóban fegyverrel ment ki a lakossági fórumára.

Fegyvert viselt Ruszin-Szendi Romulusz tiszás altábornagy az egyik fórumán (Forrás: YouTube)

A Magyar Nemzet is beszámolt arról, hogy amikor a balliberális sajtó már éppen mosdatta a Tisza Párt honvédelmi szakértőjét a fegyveres botrányából, és maga Ruszin-Szendi is azt állította, hogy nem hord magánál fegyvert, jött Magyar Péter, és a keddi barcsi fórumán kijelentette, a bukott vezérkari főnök tényleg lőfegyverrel jelent meg egy nyilvános rendezvényen.

Szentkirályi Alexandra szerint mindez az elképzelhető legnagyobb felelőtlenség, ráadásul illegális is lehet. Az elnök a következő kérdéseket intézte a Tisza Párthoz és Magyar Péterhez:

Magyar Péter tudott-e arról, hogy politikusa fegyverrel jár tiszás gyűlésekre?

Pontosan mikor és hol viselt fegyvert Ruszin-Szendi nyilvános rendezvényen?

A Tisza Párt engedélyezte-e, hogy fegyverrel jelenjen meg?

Hangsúlyozta: a katonának az a kötelessége, hogy szolgálja hazáját, nem az, hogy ártatlan magyar emberek életét veszélyeztesse. „És mi a magyarázata? Hogy a »legrosszabbra készült«. Mit kell ezalatt érteni?

Ha valaki egy tiszás fórumon tesz egy rossz vagy hirtelen mozdulatot, azt lelövi?

Fegyveres politikusoknak semmi keresnivalójuk emberek között! Legalább ebben értsünk egyet mindannyian!” – zárta üzenetét Szentkirályi Alexandra.