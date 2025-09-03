A magyar katonák sem úsznák meg a Tisza-adót, a legénység illetménye évente 476 ezer forinttal csökkenne

Reped a máz a Tisza-blöffön, hiába üzenget folyamatosan a hadseregnek a Ruszin nevű emberük, fűt-fát ígérgetve, a valóság most jött elő – hívta fel a figyelmet Szalay-Bobrovniczky Kristóf. A honvédelmi miniszter kiemelte, ha hatalomra kerül a Tisza Párt, adót fognak emelni és az pénzt venne el a magyar katonáktól, az állomány minden csoportjától, a legénységtől, az altisztektől és a főtisztektől egyaránt.

A Tisza-adó minden dolgozó embert, a katonákat is sújtaná. A legénység illetménye évi 476 ezer forinttal csökkenne!

– közölte a miniszter, aki egyben emlékeztetett, a Tisza Párt saját magát leplezte le. – Szerintük egy nyert választás után mindent lehet, de mi nem fogjuk hagyni, hogy a Tisza Párt tönkretegye a katonákat és a családjaikat. Mi azon dolgozunk, hogy megvédjük katonáink pénzét és tovább növeljük anyagi megbecsülésüket – ígérte Szalay-Bobrovniczky Kristóf.