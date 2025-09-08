M1-es autópályakompenzációautópálya fejlesztésautópálya

Az M1-es felújítása miatt kárpótolják a közlekedőket

A kormány nem hagyja, hogy kompenzáció nélkül maradjanak az emberek.

Magyar Nemzet
2025. 09. 08. 14:52
Fotó: MTI/Kovács Tamás
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Az M1-es felújítása mindenkitől sok türelmet igényel, hiszen a munkálatok idején lassabban lehet majd célba érni – hívta fel a figyelmet Vitályos Eszter. A kormányszóvivő azonban éppen ezért jelezte: támogatást kapnak a Pest, Fejér, Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron vármegyékben élők.

Zsámbék, 2020. március 5. Munkagép dolgozik a leállósáv felújítási munkálatai során az M1-es autópálya Zsámbék és Bicske közötti szakaszán 2020. március 5-én. Ezen a napon sajtótájékoztatót tartottak a 2020-ban megvalósuló országos útfelújítási projektekről. MTI/Kovács Tamás
Fotó: MTI/Kovács Tamás

A kormány kompenzációként 2026-ra kedvezményt biztosít az érintett vármegyékben élőknek, hogy enyhítse a felújításból adódó terheket. Így az éves autópálya-matrica díja számukra csak 15 ezer forint lesz

– hívta fel a figyelmet Vitályos Eszter. Hozzátette azt is, hogy nem szabad elfelejteni: szeptembertől az online vásárlásoknál eltörölték a kényelmi díjat, így összesen kétmilliárd forint marad a magyar emberek zsebében.

Ahogyan a Magyar Nemzet már beszámolt róla, az M1-es autópálya-bővítés ősszel kezdődik, a munkálatok után a pálya kétszer három sávra nő. A pálya emellett oldalanként egy-egy teljes értékű sávként használható intelligens leállósávval is bővül. A főpályát nem érintő előkészítő munkák már 2024 őszén elkezdődtek, és jelenleg is folyamatban vannak, most pedig a főpályát is érintő előkészítő feladatok zajlanak. Ezek már a bővítés kivitelezése előtti utolsó lépések, a két pálya elválasztósávját is érintik majd.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Kovács Tamás)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Tóth Tamás Antal
idezojelekSztálin

Nyílt levél Vlagyimir Putyinnak

Tóth Tamás Antal avatarja

Az önök oktatási rendszere megbukott!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu