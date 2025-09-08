Az M1-es felújítása miatt kárpótolják a közlekedőket

– Az M1-es felújítása mindenkitől sok türelmet igényel, hiszen a munkálatok idején lassabban lehet majd célba érni – hívta fel a figyelmet Vitályos Eszter. A kormányszóvivő azonban éppen ezért jelezte: támogatást kapnak a Pest, Fejér, Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron vármegyékben élők.

Fotó: MTI/Kovács Tamás

A kormány kompenzációként 2026-ra kedvezményt biztosít az érintett vármegyékben élőknek, hogy enyhítse a felújításból adódó terheket. Így az éves autópálya-matrica díja számukra csak 15 ezer forint lesz

– hívta fel a figyelmet Vitályos Eszter. Hozzátette azt is, hogy nem szabad elfelejteni: szeptembertől az online vásárlásoknál eltörölték a kényelmi díjat, így összesen kétmilliárd forint marad a magyar emberek zsebében.

Ahogyan a Magyar Nemzet már beszámolt róla, az M1-es autópálya-bővítés ősszel kezdődik, a munkálatok után a pálya kétszer három sávra nő. A pálya emellett oldalanként egy-egy teljes értékű sávként használható intelligens leállósávval is bővül. A főpályát nem érintő előkészítő munkák már 2024 őszén elkezdődtek, és jelenleg is folyamatban vannak, most pedig a főpályát is érintő előkészítő feladatok zajlanak. Ezek már a bővítés kivitelezése előtti utolsó lépések, a két pálya elválasztósávját is érintik majd.