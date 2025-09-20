Nemzeti Közszolgálati Egyetemkiberbiztonságvetélkedő

Játszva tanulhat a digitális biztonságról

Az európai kiberbiztonsági hónap részeként a Belügyi Tudományos Tanács és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Kibervédelmi Intézete ismét meghirdeti a Játs(s)zMa nevű kiberbiztonsági vetélkedőt.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 09. 20. 8:06
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Belügyi Tudományos Tanács honlapján azt írta, a vetélkedőt október 20-án, 21-én, 29-én és 30-án rendezik meg, online formában, jelentkezni szeptember 28-án éjfélig lehet. A vetélkedőre háromfős csapatok jelentkezhetnek.

Idén már hat területről várják a jelentkezőket: a vetélkedő első napjának délelőttjén a belügyi-rendészeti ismereteket oktató köznevelési intézmények tanulói, délutánján az egészségügyi-köznevelési intézmények tanulói vesznek részt. A második nap délelőttjére a rendvédelmi technikumok tanulóit, és a felsőoktatási hallgatókat, a harmadik nap délelőttjére a Belügyminisztérium és a belügyminiszter által irányított szervek részéről delegált jelentkezőket várják. 

A vetélkedő harmadik napjának délutánjára az egészségügyi dolgozókat várják, ezen a napon versenyeznek a centrumkórházak és irányított intézmények, az irányító vármegyei intézmények, kórházak, valamint az országos intézetek, klinikák dolgozói. A negyedik napon versenyeznek a 18–40 év közötti hallássérült jelentkezők.

A résztvevőknek átlagos informatikai, felhasználói ismeretekkel kell rendelkezniük, a szervezők nem fogadják el azok jelentkezését, akik informatikával, információbiztonsággal, biztonságtechnikával vagy kibervédelemmel kapcsolatos szakok, szakirányok hallgatói, vagy ilyen végzettségük van.

A csapatok a játékok során pontokat gyűjtenek, a verseny végén a győztes csapat kategóriánként elnyeri a vándorkupát. Az első három helyezést elért csapat díjazásban, minden résztvevő pedig oklevélben részesül.

A vetélkedőt a Belügyi Tudományos Tanács és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Kibervédelmi Intézet szervezi, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, az ITBN CONF-EXPO, a Lumin8 Rendezvényközpont, a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége, valamint a Magyar Egészségügyi Menedzsment Társaság szakmai támogatásával.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

 


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekkormány

Bayer Zsolt: Na, hát erről van szó!

Bayer Zsolt avatarja

Reggel jött – és milyen igaz, a maga pompás egyszerűségében.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu