Döbbenet: egy újabb busz gyulladt ki Budapesten

Sajtóhírek szerint péntek kora délután a Jászai Mari tér közelében tűz ütött ki egy 9-es járatú BKV-busz motorterében. Az utasok szerencsére sérülés nélkül leszálltak, a járművezető pedig poroltóval elfojtotta a lángokat. A BKV tájékoztatása szerint a tűz fél kettő után pár perccel keletkezett a Jászai Mari térnél.

A BKV ezt írta:

a motortól nagyjából egy méter távolságban elektromos zárlat keletkezett az úgynevezett motortéri vészleállító berendezésben. A jármű vezetője az utasokat biztonságban leszállította a buszról, senki nem sérült meg, majd a zárlat okozta lángokat – még a tűzoltók kiérkezése előtt – poroltóval eloltotta. A járművet kollégáink a telephelyére vontatták, a kieső busz helyére pedig másikat állítottak forgalomba. A zárlat pontos okát a későbbi vizsgálatok után lehet majd megállapítani.

A nyáron több hasonló eset is történt Budapesten. Augusztus 13-án a belvárosban kigyulladt egy 2015-ben beszerzett, körülbelül 500 ezer kilométert futott, török gyártmányú Karsan Atak. Négyen utaztak rajta, ők és a sofőr is időben leszálltak, szerencsére senki nem sérült meg.

Egy nappal később a XI. kerületben az 59-es pótlóbusz motortere kapott lángra, a tűz pedig átterjedt a jármű hátsó részére is. Sérülés szerencsére ott sem történt, mindenki biztonságban elhagyta a buszt. A jármű egy 24 éves Mercedes-Benz Citaro volt, a futásteljesítménye megközelítette a másfél millió kilométert. Ugyanazon a napon egy másik, utasok nélküli, több mint 1,3 millió kilométert futott, 24 éves Mercedes Citaro hátulja füstölt. A vezető kézi tűzoltókészülékkel azonnal megkezdte az oltást, így nem alakult ki tűz.