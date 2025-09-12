Elstartolt az új köznevelési igazgatóképzés

Mintegy 800 pedagógus részvételével indult el az új köznevelési igazgatóképzés – közölte az Oktatási Hivatal (OH). A hivatal pénteken megtartotta a köznevelési igazgatóképzés első továbbképzési eseményét.

Fotó: MTI/Kiss Gábor

A módszertanában és tartalmilag alapjaiban megújult, 120 órás köznevelési igazgatóképzés a korábban felsőoktatási intézmények által szervezett közoktatási vezetőképzést váltja fel.

A képzés Budapesten és 13 vármegyeszékhelyen egyidőben indult el, összesen 787 pedagógus részvételével.

A köznevelési igazgatóképzés célja olyan szakemberek képzése, akik a köznevelés különböző szintű igazgatói vagy más vezetői munkaköreiben alkalmassá válnak köznevelési intézmény szakszerű vezetésére annak érdekében, hogy az intézmény jogszerűen, színvonalasan és eredményesebben teljesítse közfeladatát.

Fontos, hogy az igazgatók naprakészen ismerjék a köznevelési ágazat komplex rendszerét, jogszabályi hátterét, továbbá intézményük folyamatos fejlődését biztosítani képes korszerű vezetési, szervezési ismeretekkel is rendelkezzenek

– hangsúlyozta az Oktatási Hivatal. Hozzátették: ezt szolgálja az Oktatási Hivatal által a pedagógus-továbbképzés rendszeréről szóló új kormányrendeletnek megfelelően összeállított és indított, két féléves továbbképzés.