Cirkuszi társulatként viselkedik az ellenzék, bohócokkal, artistákkal – értékelt Lázár János

Az építési és közlekedési miniszter a Harcosok Klubja Facebook-csoportjában ironikusan úgy fogalmazott: „Az artisták és bohócok már megvannak, talán már csak a zsonglőrök hiányoznak ahhoz, hogy az ellenzékünk kitegyen egy teljes cirkuszi társulatot.”

Fotó: Hatlaczki Balázs / MW

Lázár János felhívta a figyelmet arra, hogy

a szórakoztatóipar és a politika nem jár kéz a kézben, és amíg az ellenzék „porondra teszi a közéletet”, a kormányoldal igyekszik megőrizni a komolyságát és a józan észt Magyarországon.

A miniszter a poszt végén a harcosokat is megszólította, arra kérve őket, mondják el véleményüket Orbán Viktor bejegyzése alatt.

Orbán Viktor a hétfői Harcosok órája műsorban szintén az ellenzéki szereplőket kritizálta: Magyar Pétert, aki a miniszterelnök kartonfigurájával beszélgetett egy fórumon; Szabó Bálintot, aki a Lázárinfó egyik állomásán a miniszter fülébe trombitált; valamint Hadházy Ákost, aki más kerítésénél létrára mászott.

Az egyik egy kartonfigurával beszélget, a másik trombitál, a harmadik egy létrán mászik. Ez az internet következménye. Szórakoztatóipar és politika összekeveredett.

A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a kormány oldaláról nagy erőfeszítést igényel, hogy jelen legyenek az online térben anélkül, hogy „színpadiasak” lennének, és ne engedjék, hogy a szórakoztatóipar kísértése elvegye az erőt.