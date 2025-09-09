Szabó BálintKósa Ádámtrombita

Újra megtalált egy államtitkárt trombitájával Szabó Bálint, egy dologgal azonban nem számolt

A botránypolitikus előadása feleslegessé vált.

Magyar Nemzet
2025. 09. 09. 17:19
Szabó Bálint és elmaradhatatlan trombitája
Váratlan vendég érkezett hozzánk, a délutáni munkához szólt a nóta – hívta fel a figyelmet Kósa Ádám a közösségi oldalán. A Belügyminisztérium fogyatékosságügyi államtitkárát is meglátogatta Szabó Bálint, akinek trombitaszólói szinte ikonikussá váltak. A botránypolitikus azonban egy dologra nem gondolt.

Fotó: YouTube/Képernyőkép

Szabó Bálint a Belügyminisztérium előtt trombitaszólóval fogadta Kósa Ádámot, amire az államtitkár csak így reagált: 

Nekem aztán fújhatja…

Amire a botránypolitikus nem gondolt az az, hogy Kósa Ádám siket, így Szabó Bálint művészetét nem nagyon tudta értékelni.

A Magyar Nemzet korábban már besazámolt Szabó Bálint több nagy port kavart esetéről is, amelyek közül talán a legemlékezetesebb, amikor újra kellett éleszteni, mivel beugrott a Dunába. De volt már arra is példa, hogy kiadta kezéből a trombitáját, ugyanis a szentendrei Lázárinfón Vitályos Eszterre bízta hangszerét. De az is felmerült már vele kapcsolatban, hogy Kiskunfélegyháza polgármestere szeretne lenni.

