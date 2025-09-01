Ez a szakma is rosszul járna a Tisza-adóval

Brutális extra terheket jelent a Tisza-adó a bányászatban dolgozókra nézve is – olvasható a Bama vármegyei portálon. Mint írták, egy a közelmúltban napvilágot látott dokumentum szerint Magyar Péterék hatalomra kerülésük esetén eltörölnék az egykulcsos szja-t és progresszív adózást vezetnének be. Ez a többkulcsos adórendszer legfőképpen a családokat és a középosztályt sújtaná. Nem véletlen, hogy sokakban felrémlenek a Gyurcsány–Bajnai-korszak megszorításai.

A dokumentum szerint évi ötmillió forint alatt maradna a 15 százalékos szja, az ötmillió és tizenötmillió forint közötti jövedelmi sáv esetében viszont már 22 százalékos adókulcs, míg a tizenötmilliós éves kereset fölött 33 százalék lenne.

A Központi Statisztikai Hivatal teljes munkaidőben alkalmazásban álló munkavállalók nettó átlagkeresetéről szóló, 2025 első negyedévére vonatkozó adatsora szerint a Baranya vármegyében a bányászatban dolgozók (közfoglalkoztatottak nélküli) nettó átlagkeresete 547 318 forint, ami 800 642 forint bruttó bért jelent. Köztudomású, hogy Baranyában a bányászat komoly hagyományokra tekint vissza, a Tisza-adó érzékenyen érintené őket. Ha tudni szeretné, hogy mindez mekkora veszteséget jelentene a bányászati iparág dolgozóinak, akkor kattintson ide.