Kezdődik a Fidesz–KDNP kihelyezett frakcióülése

Indul a parlament, jön a kormánypártok kihelyezett frakcióülése – tájékoztatott a közösségi oldalán Kocsis Máté, aki szerdán délután öt órától a politikai szezon előtt nyilatkozik a Harcosok órája különkiadásában.

Kocsis Máté lesz a Harcosok órája különkiadásának vendége (Forrás: Facebook)

A Fidesz frakcióvezetője a műsorban helyzetértékelést ad, és szóba kerül a 3 százalékos otthonteremtési hitel és a Tisza-adó elleni fellépés is. Az adásról beszámolunk lapunk internetes kiadásában.

Szerdán és csütörtökön Balatonfüreden ülésezik a Fidesz és a KDNP frakciója.

Az első nap rendszerint Orbán Viktor miniszterelnök, pártelnök zárt körben ad tájékoztatást.

A frakcióülésen született döntésekről Kocsis Máté, a Fidesz és Simicskó István, a KDNP frakcióvezetője szokott beszámolni a közvéleménynek.

A korábbi frakcióüléseken történtekről szóló összefoglalónkat ide kattintva olvashatja.