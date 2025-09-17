Rendkívüli

Orbán Viktor egészen konkrétan fogalmazott Ruszin-Szendi Romulusszal kapcsolatban

Kocsis Mátékihelyezett frakcióülésFideszHarcosok órájaOrbán ViktorKDNP

Kezdődik a Fidesz–KDNP kihelyezett frakcióülése

Kocsis Máté frakcióvezető nyilatkozik szerda délután a Harcosok órája különkiadásában.

Munkatársunktól
2025. 09. 17. 8:43
Indul a parlament, jön a kormánypártok kihelyezett frakcióülése – tájékoztatott a közösségi oldalán Kocsis Máté, aki szerdán délután öt órától a politikai szezon előtt nyilatkozik a Harcosok órája különkiadásában.

Kocsis Máté (Forrás: Facebook)
Kocsis Máté lesz a Harcosok órája különkiadásának vendége (Forrás: Facebook)

A Fidesz frakcióvezetője a műsorban helyzetértékelést ad, és szóba kerül a 3 százalékos otthonteremtési hitel és a Tisza-adó elleni fellépés is. Az adásról beszámolunk lapunk internetes kiadásában.

Szerdán és csütörtökön Balatonfüreden ülésezik a Fidesz és a KDNP frakciója.

Az első nap rendszerint Orbán Viktor miniszterelnök, pártelnök zárt körben ad tájékoztatást.

A frakcióülésen született döntésekről Kocsis Máté, a Fidesz és Simicskó István, a KDNP frakcióvezetője szokott beszámolni a közvéleménynek.

A korábbi frakcióüléseken történtekről szóló összefoglalónkat ide kattintva olvashatja.

Borítókép: Kocsis Máté a Harcosok órája különkiadásának vendége (Forrás: Facebook)


