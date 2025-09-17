Megszűnt a főváros és a kormány együttműködése, titkolódzik a főpolgármester

A kormányhivatal átfogó ellenőrzése szerint a BKV buszainak mintegy hatvan százaléka műszakilag nem felel meg a biztonságos közlekedés követelményeinek – jelentette be szerdán a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára az M1 aktuális csatornán.

Latorcai Csaba elmondta, a vizsgálatok azt követően indultak a fővárosban, hogy augusztusban négy busz kigyulladt, és porig égett. A szakemberek száz buszt ellenőriztek, ezek közül jó néhány járművet azonnali hatállyal ki kellett vonni a forgalomból, másoknál szoros határidőt szabva, konkrét hibalistát adva elrendelték a javítást. Az államtitkár a feltárt jellemző problémák között említette a fékrendszer hibáit, az ajtók és a gumik állapotát.

Fotó: MTI/Máthé Zoltán

A politikus közlése szerint a BKV járművei nincsenek karbantartva, mert Karácsony Gergely – Tarlós István hivatali idejéhez képest a tizedére – tízmilliárd forintról egymilliárdra csökkentette az erre szolgáló összeget.

A főpolgármester a budapesti utasok biztonságán próbál spórolni

− tette hozzá az államtitkár.

A fővárosban – a BKV és alvállalkozói üzemeltetésében – 1100-1200 busz közlekedik, ezeknek csaknem tizedét vizsgálták át. A kormányhivatal tovább fogja folytatni az ellenőrzést, és létrehozott egy e-mail-címet, ahol az utasok maguk is jelezhetik a problémákat – tudatta Latorcai Csaba.

Ha a főpolgármester nem tudja garantálni a budapesti utasok biztonságát, a kormányhivatalnak kell kikényszerítenie azt hatósági eszközökkel

− mondta a politikus.