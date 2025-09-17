Karácsony GergelybiztonságBudapestbuszLatorcai CsabaBKV

Megszűnt a főváros és a kormány együttműködése, titkolódzik a főpolgármester

A BKV buszainak hatvan százaléka nem alkalmas a biztonságos közlekedésre, állapította meg a kormányhivatal vizsgálata – közölte az M1-en Latorcai Csaba. A parlamenti államtitkár kijelentette, hogy a főváros és a kormány együttműködése megszűnt, mert Karácsony Gergely és munkatársai nem árulják el, mire és hogyan költik a BKV és a budapesti közműholding pénzét.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 09. 17. 13:59
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A kormányhivatal átfogó ellenőrzése szerint a BKV buszainak mintegy hatvan százaléka műszakilag nem felel meg a biztonságos közlekedés követelményeinek – jelentette be szerdán a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára az M1 aktuális csatornán.

Latorcai Csaba elmondta, a vizsgálatok azt követően indultak a fővárosban, hogy augusztusban négy busz kigyulladt, és porig égett. A szakemberek száz buszt ellenőriztek, ezek közül jó néhány járművet azonnali hatállyal ki kellett vonni a forgalomból, másoknál szoros határidőt szabva, konkrét hibalistát adva elrendelték a javítást. Az államtitkár a feltárt jellemző problémák között említette a fékrendszer hibáit, az ajtók és a gumik állapotát.

Budapest, 2025. szeptember 15. Latorcai Csaba, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium (KTM) parlamenti államtitkára a Sára Botond főispánnal, a BKV-buszok állapotával kapcsolatosan tartott sajtótájékoztatón a BKV XVI. kerületi buszgarázsa előtt 2025. szeptember 15-én. Százból hatvan BKV-busz állapota kritikus - hangzott el a sajtótájékoztatón. MTI/Máthé Zoltán
Fotó: MTI/Máthé Zoltán

A politikus közlése szerint a BKV járművei nincsenek karbantartva, mert Karácsony Gergely – Tarlós István hivatali idejéhez képest a tizedére – tízmilliárd forintról egymilliárdra csökkentette az erre szolgáló összeget. 

A főpolgármester a budapesti utasok biztonságán próbál spórolni

− tette hozzá az államtitkár.

A fővárosban – a BKV és alvállalkozói üzemeltetésében – 1100-1200 busz közlekedik, ezeknek csaknem tizedét vizsgálták át. A kormányhivatal tovább fogja folytatni az ellenőrzést, és létrehozott egy e-mail-címet, ahol az utasok maguk is jelezhetik a problémákat – tudatta Latorcai Csaba.

Ha a főpolgármester nem tudja garantálni a budapesti utasok biztonságát, a kormányhivatalnak kell kikényszerítenie azt hatósági eszközökkel

− mondta a politikus.

Az államtitkár a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában kitért arra is, hogy Budapesten kizárólag a kormány finanszírozásában állhatnak üzembe új tömegközlekedési eszközök. A fővárosba 65 új busz érkezik, és 54 milliárd forintos támogatást nyújtott a kormány 51 új villamos beszerzésére, a kormánynak kellett közvetlenül kifizetnie a járműveket a spanyol gyártónak.

A főváros azonban semmit nem tud megtenni azért, hogy ezeket üzemeltesse: a peronokat nem építették át, és nincsen olyan remíz, ahova be tudnának állni a villamosok

− mutatott rá az államtitkár.

Latorcai Csaba elmondta, a főváros együttműködése megszűnt, amikor a gazdálkodást átvilágító Domokos László közgazdász a budapesti cégekkel kapcsolatban tett föl kérdéseket. Karácsony Gergely és munkatársai nem akarják megmondani, hogy a BKV vagy a budapesti közműholding mire és hogyan költ.

Mire megy el a pénz, ezt szeretnénk látni

– fogalmazott az államtitkár.

Borítókép: Augusztusban négy busz kigyulladt és porig égett (Forrás: Facebook)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Lévai Dániel
idezojelekcharlie kirk

Charlie Kirk gyilkosa a szólásszabadságot akarta megölni

Lévai Dániel avatarja

Ez most egy új, mindennél borzalmasabb szint, ami ellehetetleníti a demokratikus közélet sokszínűségét.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu