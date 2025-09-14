menetidőNyugati pályaudvarmávvonat

Gázolt a vonat Vác és Göd között, Záhonynál is nagy a baj

Elütött egy embert egy mozdonyvonat vasárnap Vác és Göd között, emiatt hosszabb menetidőre, rövidebb útvonalon közlekedő és kimaradó járatokra is számítani kell a Budapest-Vác-Szob vonalon – közölte a Mávinform a Facebook-oldalán. Közben a záhonyi vasúti fővonalon a biztosítóberendezés hibája okoz fennakadást, amely a békéscsabai intercityket is érinti.

Magyar Nemzet
2025. 09. 14. 19:32
illusztráció Fotó: MTVA/Jászai Csaba
A baleseti helyszínelés miatt Göd és Vác között csak egy vágányon haladhatnak a vonatok. A váci S70-es vonatok csak a budapesti Nyugati pályaudvar és Göd között közlekednek, Göd és Vác között pótlóbuszok is járnak. A szobi Z70-es vonatok megállnak Gödön, Felsőgödön, Sződ-Sződligetnél és Vác-Alsóvárosnál is.

Budapest és Vác között a párhuzamos Volán-járatokon elfogadják a vasúti menetjegyeket is.

Közben a biztosítóberendezés hibája okoz fennakadást a záhonyi vasúti fővonalon, ez a békéscsabai intercityket is érinti – közölte a Mávinform Facebook-oldalán vasárnap kora este.

Azt írták, Abony és Szolnok között meghibásodott a biztosítóberendezés, a helyreállításáig jelentősen hosszabb menetidőre, késésekre, kerülő útirányon közlekedő járatokra is lehet számítani a Budapest-Cegléd-Szolnok-Debrecen-Nyíregyháza-Záhony és a Szolnok-Békéscsaba vonalon.

A Tokaj és a Nyírség intercityk a budapesti Nyugati pályaudvar és Szolnok között kerülőúton, Újszászon át közlekednek, nem érintik Zuglót, Kőbánya-Kispestet, Ferihegyet és Ceglédet. A kerülőúton a főváros felé tartó intercityk Rákoshegyen is megállnak, ott a vonatokhoz Ferihegy vasútállomáshoz közlekedő pótlóbuszok csatlakoznak.

A Békés intercityk a fennakadás végéig Ferihegyen is megállnak. Budapest és Szolnok között valamennyi vonat felármentesen vehető igénybe a fennakadás végéig.


