Gázolt a vonat Vác és Göd között, Záhonynál is nagy a baj

Budapest és Vác között a párhuzamos Volán-járatokon elfogadják a vasúti menetjegyeket is.

Közben a biztosítóberendezés hibája okoz fennakadást a záhonyi vasúti fővonalon, ez a békéscsabai intercityket is érinti – közölte a Mávinform Facebook-oldalán vasárnap kora este.

Azt írták, Abony és Szolnok között meghibásodott a biztosítóberendezés, a helyreállításáig jelentősen hosszabb menetidőre, késésekre, kerülő útirányon közlekedő járatokra is lehet számítani a Budapest-Cegléd-Szolnok-Debrecen-Nyíregyháza-Záhony és a Szolnok-Békéscsaba vonalon.