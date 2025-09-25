baloldalrágalmazásgyermekvédelemMagyar Péter

A gyermekvédelem eszköz lett a baloldali propaganda kezében

Végső elkeseredésében kezdett álhírkampányba a baloldal, ugyanis a Tisza Párt és a mögötte álló külföldi erők nyilvánvalóan érezték, hogy az elmúlt időszakban megakadt a szekerük. A lapunknak nyilatkozó szakértő szerint semmi nem drága nekik, és mindent egy lapra feltéve igyekeznek megbuktatni a kormányt.

Magyar Nemzet
2025. 09. 25. 19:29
Magyar Péter Fotó: Hatlaczki Balázs HB Pesti Srácok PS A képen: Magyar Péter a Tisza Párt elnöke
A Tisza Párt az adóemelés oldalán áll. Fotó: Hatlaczki Balázs
– Az az álhírkampány, ami az elmúlt hetekben felépült és az elmúlt napokban csúcsra járt a Tisza Párt és az egész baloldal hátországában, eszközül használta a gyermekvédelem ügyét és rendszerét – fogalmazott lapunknak Zila János. Az Alapjogokért Központ elemzője kiemelte, hogy rombolták az intézményrendszerbe vetett társadalmi bizalmat és az ott dolgozók megítélését, aminek negatív hatásai végső soron az érintett gyermeket is sújtják.

Eszközként használja a baloldal a gyermekvédelem ügyét (Fotó: Pexels)

Szerinte a másik határátlépés a rágalmazáshoz és a lejáratni próbált közszereplőket érinti. A szakértő leszögezte, hogy a velük kapcsolatos, jó hírnevüket romboló hazugságok szintén megengedhetetlenek.

A gyermekvédelmi rendszer és a benne dolgozók eszközzé váltak a baloldali propaganda kezében

– húzta alá Zila János.

Megjegyezte, hogy a Tisza Párt és a mögötte álló külföldi erők nyilvánvalóan érezték, hogy az elmúlt időszakban megakadt a szekerük. Beleragadtak az ukrán kémbotrányba, a Tisza-adó, a felszínre került megszorítási tervek és Ruszin-Szendi Romulusz fegyverügyének hatásaiba.

Ezzel nem tudtak mit kezdeni, ezért végső elkeseredésükben álhírkampányba kezdtek, amelyet a hírek szerint külföldi titkosszolgálat is segíthetett

– tette hozzá.

Az elemző szerint emögött az áll, hogy a jobboldali kormány olyan ügyekben akadályozza a választók akaratának megfelelően a brüsszeli balliberális elitet, mint Ukrajna uniós csatlakozása, a keleti szomszédunkban zajló háború elhúzódása vagy a migrációs paktum megvalósítása.

Éppen ezért semmi nem drága a számukra, és mindent egy lapra feltéve igyekeznek megbuktatni a kabinetet

– fogalmazott Zila János.

Mint megírtuk, petíció indult a gyermekvédelmi dolgozók méltósága érdekében. Kothencz János, az Ágota Közösség főigazgatója lapunknak úgy nyilatkozott, hogy a gyermekvédelem nem a politika és a média játszótere. A most indult petíció egy csendes kiállás a gyermekvédelemben dolgozókért, az ő önbecsülésükért.

A főigazgató szerint a legfontosabb hatás az lehet, hogy megmutatja, hogy a gyermekvédelemben hivatást vállalók kiállnak önmagukért, egymásért, és mások is kiállnak értük. Emellett fontos jelzés arra vonatkozóan is, hogy az elmúlt hónapok eseményei különös módon megbélyegezték az itt dolgozókat, és fontos jelezni, hogy a gyermekvédelmi szakmáról szóló közbeszéd irgalmatlan mentális és lelki terhet helyez a dolgozókra.

A felfokozott közhangulat mentén gyakran tapasztalunk olyan megnyilatkozásokat, elsősorban a közösségimédia-felületeinken, amelyek a szakdolgozók vagy kifejezetten a nevelőszülők ellen irányulnak. Ezek főként általánosításokra épülnek, amelyek lényege, hogy a gyermekvédelemben dolgozók nem hivatástudatuk mentén köteleződtek el segítő szakmájukban

– fogalmazott Kothencz János.

Úgy látja, hogy a főként a közösségi médiában terjedő hozzászólások naponta rombolják a kollégáik önbecsülését. Emellett szintén a közösségi médiában olyan tartalomgyártók kampányolnak valótlan állításokkal, amelyek bizonyos esetekben már jogi lépéseket követelnek.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

