„Bocsánatkérés és elkullogás, ezt kellene tennie mindenkinek Magyar Pétertől noÁrig”

„Bocsánatkérés és elkullogás. Ennek kell következnie Magyar Pétertől Liluig, Dobrev Klárától noÁrig. Mindenkinek, aki részese volt ennek az összehangolt, megszervezett aljasságnak” – jelentette ki közösségi oldalán Nacsa Lőrinc.
A nemzetpolitikáért felelős államtitkár összefoglalta, mit lehet tudni eddig arról az összehangolt lejárató kampányról, ami Semjén Zsolt ellen folyik:
- Senki semmilyen bizonyítékot, soha nem mutatott.
- A Szőlő utcai vizsgálatban nincs kiskorú sértett.
- Nincs politikusi érintettség.
- Juhász Péter Pál már májusban előzetes letartóztatásba került, és már régóta folyt nyomozás és adatgyűjtés, nem igaz, hogy a jelentés vagy a rendőrségi munka csak most kezdődött volna a napokban.
- Káncz Csaba egy Facebook-poszt végén nevezett meg először két minisztert, mert ő „úgy hallotta”, meg „úgy értesült”. Az tudható, hogy kapott fizetést külföldi titkosszolgálattól. A kérdés: ki és milyen céllal adta neki a megbízást, hogy kiírja a két nevet?
- A hírhedt „Zsolti bácsi” kifejezés egy kamu telefonhívásból van, Juhász Péter tette közzé, ott ózdi gyerekotthonról beszél, miközben Ózdon nincs is gyermekotthon.
- Kiderült, hogy mindenki csak „hallotta”, de már nem emlékszik tisztán, soha senki nem állított semmit. „Ez a tipikus suttogó lejárató kampány, annak is az aljas verziója.”
- Már a Szőlő utcai javítóintézet egyik korábbi dolgozója is interjút adott, ahol cáfolta a mindenféle alap nélküli „értesüléseket”.
- Politikusok, a baloldali média és influenszerek hazudtak, álltak bele a sejtelmes utalásokba és lettek aktív részesei egy lejárató kampánynak egy édesapa ellen, aki soha nem követett el semmi olyat, amikre utalgatnak.
- Magyar Péter és Dobrev Klára folyamatosan „locsolták olajjal az ordas kamukkal megrakott máglyát”.
- Minden jel arra mutat, hogy az előbb említett két politikusnak nem a gyermekvédelem fontos, hanem a politikai haszonszerzés. „A legaljasabb módon. Ha éppen az érdek úgy kívánja, tönkretesznek egy világéletében az egyházáért és a nemzetéért dolgozó minisztert.”
Lenne még sok pont és sokkal erősebb kifejezések is arra, hogy ilyet miért nem lehet csinálni. Egy férjjel, édesapával, még akkor sem, ha politikus
– mutatott rá Nacsa Lőrinc.