  Az államellenes szervezkedést soha nem látott megtorlássorozatnak kell követnie, jelentette ki Kocsis Máté + videó
Az államellenes szervezkedést soha nem látott megtorlássorozatnak kell követnie, jelentette ki Kocsis Máté + videó

Kemény üzenetet fogalmazott meg a Harcosok órája című műsorban a Fidesz parlamenti frakcióvezetője, aki az államellenes szervezkedéssé terebélyesedett Szőlő utcai hamis pedofil ügyről nyilatkozva kijelentette, hogy a magyar politikában eddig soha nem látott megtorlássorozatnak kell következnie.

2025. 09. 25. 13:55
Fotó: Máthé Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztõség
– Nincs a Szőlő utcában gyermekotthon. Egy kiskorúak börtöne van, ahova nem lehet ki-be mászkálni. Nincsenek benne lányok, fiatalkorú fiú elkövetők vannak, akiket rendőrök vezetnek vezetőszáron jobbra-balra, és zsilipeléssel lehet bejutni, mint bármelyik börtönbe. De ezt Dobrev Klára pontosan tudja. Pont annyira tudja, mint a Kuslits, a Jámbor András, a Molnár Áron, a Káncz Csaba és az összes, aki ebben részt vett – jelentette ki közösségi oldalára feltöltött videójában Kocsis Máté. 

A Fidesz parlamenti frakcióvezetője a Harcosok órája című műsorból osztott meg egy részletet, amelyben – ahogy arról lapunk is beszámolt – az államellenes szervezkedéssé terebélyesedett Szőlő utcai hamis pedofil ügyről beszélt. Hangsúlyozta, a magyar politikában eddig soha nem látott megtorlássorozatnak kell következnie. 

Ha ezt a hálózatot nem számoljuk fel, akkor ez a társaság olyan zavargást kelt az országban, amit később lehet, hogy már nem tudunk egy idő után kezelni 

– fogalmazott.

 

Borítókép: Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)


Bayer Zsolt
idezojelekKáncz Csaba

Nincs vége, most kezdődik!

Bayer Zsolt avatarja

Ha ezekből a vádakból semmi nem igaz, akkor ennek az ellenzéknek és csatolt részeiknek – influenszerek, zenészek, újságírók, „tartalomkészítők” – bukniuk és takarodniuk kell.

