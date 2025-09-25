Az államellenes szervezkedést soha nem látott megtorlássorozatnak kell követnie, jelentette ki Kocsis Máté + videó

– Nincs a Szőlő utcában gyermekotthon. Egy kiskorúak börtöne van, ahova nem lehet ki-be mászkálni. Nincsenek benne lányok, fiatalkorú fiú elkövetők vannak, akiket rendőrök vezetnek vezetőszáron jobbra-balra, és zsilipeléssel lehet bejutni, mint bármelyik börtönbe. De ezt Dobrev Klára pontosan tudja. Pont annyira tudja, mint a Kuslits, a Jámbor András, a Molnár Áron, a Káncz Csaba és az összes, aki ebben részt vett – jelentette ki közösségi oldalára feltöltött videójában Kocsis Máté.

A Fidesz parlamenti frakcióvezetője a Harcosok órája című műsorból osztott meg egy részletet, amelyben – ahogy arról lapunk is beszámolt – az államellenes szervezkedéssé terebélyesedett Szőlő utcai hamis pedofil ügyről beszélt. Hangsúlyozta, a magyar politikában eddig soha nem látott megtorlássorozatnak kell következnie.

Ha ezt a hálózatot nem számoljuk fel, akkor ez a társaság olyan zavargást kelt az országban, amit később lehet, hogy már nem tudunk egy idő után kezelni

– fogalmazott.