A Kossuth-nótát éneklik a Harcosok Klubja edzőtáborában + videó

A TikTokra töltött fel egy videót Orbán Viktor miniszterelnök a Harcosok Klubja edzőtáborából. Sátoraljaújhelyen a résztvevők a Kossuth-nótát éneklik és hangszeres kíséret is van.

Mint megírtuk, szombaton és vasárnap tartják Sátoraljaújhelyen a Harcosok Klubja első edzőtáborát, ahová többszörös volt a túljelentkezés. A rendezvényen a résztvevők találkozhatnak Orbán Viktor kormányfővel, Lázár János miniszterrel, Orbán Balázzsal, a miniszterelnök politikai igazgatójával, Menczer Tamással, a Fidesz kommunikációs vezetőjével.

A táborban készült képeket itt nézheti meg, itt pedig egy videós összefoglalót talál a tábor első napjáról.

Posztolt már a táborból Szentkirályi Alexandra is. A kormányfő pedig korábban azt tette közzé, ahogy letakarítja a poloskákat az erkélyről.