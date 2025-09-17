Újabb ikonikus helyszínre látogat a Harcosok Klubja, megvan a következő edzőtábor időpontja

Óriási sikert aratott a Harcosok Klubja múlt hétvégi edzőtábora, amit Sátoraljaújhelyen tartottak, ugyanis a rendezvényre többszörös volt a túljelentkezés. A résztvevők találkozhattak Orbán Viktor kormányfővel, Lázár János építési és közlekedési miniszterrel, Orbán Balázzsal, a miniszterelnök politikai igazgatójával, és Menczer Tamással, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatójával is.

A nagy siker után pedig Orbán Viktorék máris meghirdették az újabb Harcosok Klubja edzőtábort, amit október 18–19. között, Zánkán fognak megrendezni.

– Óriási siker volt a sátoraljaújhelyi összetartásunk, ezért szervezünk egy még nagyobbat: Zánka, október 18–19 – posztolta maga a miniszterelnök a Harcosok Klubjában.

A Harcosok Klubja rendszeresen szervez edzőtáborokat tagjai számára, amelyeken exkluzív események, közösségi média képzések, ismeretterjesztő előadások, csapatépítő programok és networking lehetőségek várják a résztvevőket. A részvétel a Harcosok Klubja tagjai számára ingyenes, a férőhelyek száma azonban korlátozott.

Menczer Tamás is reagált a hírre, hogy újabb edzőtábort tartanak a Harcosok Klubja tagjainak. Mint írta,

Zánkán találkozunk!

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök a Harcosok Klubja edzőtáborában (Fotó: Fidesz/Facebook)