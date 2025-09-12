energiapiacTisza-adóMagyar Péter

Kabaré: a Tisza nyíltan a rezsicsökkentés ellen fordult

Magyar Péter pártja szerint a rezsicsökkentés csak illúzió. A párt közösségi oldalán közzétett bejegyzésben az energiaárak és az energetikai fejlesztések hiányát támadja, miközben a kormány szerint éppen Magyarországon a legalacsonyabbak az árak az EU-ban.

Magyar Nemzet
2025. 09. 12. 12:49
Fotó: Hatlaczki Balázs
A Tisza Párt a Facebookon arról írt, hogy a rezsicsökkentés valójában nem jelent tartós könnyebbséget, és a magyar háztartások átlagosan többet fizetnek az energiáért, mint az európai átlag. Magyar Péter kijelentése szerint a rezsicsökkentés is „egy humbug” – írja az Origo.

A kormány szerint olcsóbb az energia

A kormány álláspontja szerint a rezsicsökkentésnek köszönhetően a magyar családok többsége a legolcsóbb lakossági energiatarifát fizeti az EU-ban. Az energiapolitika eredményeire hivatkozva a kabinet azt hangsúlyozza, hogy a Tisza Párt elhallgatja ezeket a tényeket, miközben Brüsszelben már ígéretet tett az uniós, árnövelő irányelvek átvételére.

Adóemelési tervek is előkerültek

A kormányközeli értékelések szerint a rezsicsökkentés eltörlésével párhuzamosan a Tisza adóemelésekre készül. A pártvezetők nyilatkozataira és kiszivárgott dokumentumokra hivatkozva azt állítják: többkulcsos személyi jövedelemadó, 25 százalékos társasági adó, valamint sávos tőkejövedelem-adó szerepel a tervek között. Ezek a változtatások nemcsak a magas keresetűeket, hanem az átlag alatti jövedelműeket is sújtanák.

A rezsicsökkentés bevezetése óta éles politikai viták tárgya. A kormány szerint az intézkedés védi a magyar családokat a nemzetközi energiapiac ingadozásaitól, míg az ellenzék, köztük most már a Tisza is, fenntarthatatlannak tartja azt.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

