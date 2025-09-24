Kocsis Máté a rendkívüli Harcosok órájában beszél a Szőlő utcai ügy fejleményeiről

Rendkívüli Harcosok órája lesz fél 5-kor a Szőlő utcai ügy mai fejleményiről, amelyben további állításokat, javaslatokat és kérdéseket is felteszek – jelentette be Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a közösségi oldalán.

Forrás: Facebook/Kocsis Máté

Úgy van, ahogy Dobrev Klára mondta: forró ősz elé nézünk

– írta Kocsis Máté. A műsort a Harcosok órája YouTube-csatornáján követhetik.

Ahogy a Magyar Nemzet beszámolt róla, a DK azt próbálta sugallni, hogy Semjén Zsolt érintett a Szőlő utcai pedofilbotrányban. Majd Tuzson Bence ismertette a Szőlő utcai büntetőügy vizsgálatáról készült kormányzati jelentés főbb megállapításait, amely megerősíti a miniszterek ártatlanságát és cáfolja a politikusok érintettségére vonatkozó rágalmakat, valamint azt, hogy kiskorú sértett érintett lett volna.