Sem kiskorúak, sem miniszterek nem érintettek – nyilvános a Szőlő utcai ügy teljes jelentése

Kocsis Máté a rendkívüli Harcosok órájában beszél a Szőlő utcai ügy fejleményeiről

„Forró ősz elé nézünk.”

2025. 09. 24. 15:28
Forrás: Facebook/Kocsis Máté
Rendkívüli Harcosok órája lesz fél 5-kor a Szőlő utcai ügy mai fejleményiről, amelyben további állításokat, javaslatokat és kérdéseket is felteszek – jelentette be Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a közösségi oldalán

Forrás: Facebook/Kocsis Máté

Úgy van, ahogy Dobrev Klára mondta: forró ősz elé nézünk

– írta Kocsis Máté. A műsort a Harcosok órája YouTube-csatornáján követhetik.

Ahogy a Magyar Nemzet beszámolt róla, a DK azt próbálta sugallni, hogy Semjén Zsolt érintett a Szőlő utcai pedofilbotrányban. Majd Tuzson Bence ismertette a Szőlő utcai büntetőügy vizsgálatáról készült kormányzati jelentés főbb megállapításait, amely megerősíti a miniszterek ártatlanságát és cáfolja a politikusok érintettségére vonatkozó rágalmakat, valamint azt, hogy kiskorú sértett érintett lett volna.


Borítókép: Kocsis Máté (Forrás: Facebook/Kocsis Máté)

Gajdics Ottó
idezojelekszerzetes

Sátán a templom előtt

Gajdics Ottó avatarja

Egyre fenyegetőbb a mindent elpusztító tűzveszély is, és már gyülekezik a bukott lódoktor körül a hódító horda felajzott csürhéje.

