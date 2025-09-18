Rendkívüli

Kocsis Máté: Ruszin-Szendi ügyében normális viszonyok között egy politikus megbukik

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője volt a Harcosok órája extra adásának a vendége. A műsorban szó esett az új amerikai kutatásról, ami a kormánypártok előnyét méri a Tisza Párttal szemben, de nem maradhatott ki Ruszin-Szendi Romulusz fegyverviselési botránya sem.

2025. 09. 18. 13:00
Fotó: Purger Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Kocsis Máté, aFidesz frakcióvezetője volt a vendége a Harcosok órája extra adásának a kormánypártok balatonfüredi kihelyezett frakcióülésén. A politikus szerint nincs semmi meglepő abban, hogy napvilágot látott egy amerikai közvélemény-kutatás arról, hogy a Fidesz vezet a Tisza Párt előtt. Kiemelte, hogy az amerikai cég a tavalyi amerikai elnökválasztáson is pontosan mért, más módszertannal dolgoznak, mint a hazai kutatók, és nincsenek propaganda szempontjaik. Úgy véli, hogy a kutatásokról a vita a választásokig megmarad. Emlékeztetett, hogy a hazai baloldali kutatók a 2022-es választás előtt rendre a baloldali összefogás előnyét mérték, mint ahogy most a Tisza Párt előnyét mutatják.

Orbán Viktor, frakcióülés
Orbán Viktor helyzetértékelése a frakcióülésen (Fotó: Facebook)

A frakcióvezető elmondta, hogy a helyzet világos: van egy szuverenista oldal és van a Tisza, ami a brüsszeli politikának a zászlóvivője. Minden egyes téma, így az adóemelés is ehhez kapcsolódik. Mint jelezte, a brüsszeli felfogás szerint plusz terheket kell róni az emberekre, hogy finanszírozni lehessen az ukrajnai háborút. 

Ezért lesz adóemelés, ha a Tisza kerül kormányra

– rögzítette Kocsis.

Amikor pedig Magyar Péter azt mondja, hogy egy pici szuverenitásról le kell mondani, az is ahhoz kapcsolódik, hogy vannak a szuverenista jobboldaliak és a brüsszelita baloldaliak.

Ruszin-Szendi fegyverügye kapcsán leszögezte, hogy nem egy normális személyiségre utal, hogy mindenhová fegyverrel megy.

Még baráti vacsorákra is lőfegyverrel érkezett. De a pletykák szerint még a hasi zsírleszívásra is azért volt szüksége, mert zavarta a lőfegyver viselésében

– tette hozzá.

Ruszin-Szendi Romulusz
Fotó: Képernyőkép

Kocsis Máté szerint aki szabályellenesen visel lőfegyvert az oldalán, az ellen szabálysértési eljárást kell indítani. Leszögezte, hogy minden a szabályok szerint történt, amikor a rendőrök kimentek Ruszin-Szendihez, hogy lefoglalják a pisztolyát. Úgy véli, hogy Magyar Péter azt próbálja elhitetni, hogy Ruszin-Szendi az áldozat.

Ez az ügy, amiben normális viszonyok között egy politikus megbukik

– húzta alá.

Annak kapcsán, hogy szombaton lesz a Digitális Polgári Körök első országos találkozója, a politikus elmondta: az általa vezetett Zebra DPK célja, hogy elérje a 15 ezer főt. Az a céljuk, hogy bevethető legyen egy online közösség, ha álhírek kezdenek terjedni a Telexen, a 444-en, Magyar Péternél vagy Ruszin-Szendi Romulusznál. Mint jelezte, a kormánypárti szimpatizánsokat folyamatosan sértegetik a tiszás kommentelők, azonban ez megváltozik, ha ezer ember áll bele a vitába.

Nagyobb erővel tudunk fellépni az agresszív tiszás álprofilokkal szemben

– tette hozzá.

Borítókép: Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője (Fotó: MTI/Purger Tamás)

 

