Kiengedték a börtönből a Lakatos Márk-botrány kulcsfiguráját

Hetekkel ezelőtt megszüntette a bíróság a Lakatos Márk-ügyben ismertté vált kerítő, O. P. letartóztatását– erősítette meg lapunk információját a Fővárosi Törvényszék. A döntésre azért került sor, mert már nem állnak fenn a bíróság szerint azok a különös okok, ami miatt a férfi letartóztatása indokolt lenne. A férfi természetesen továbbra is gyanúsított, egy másik személy ellen pedig nemzetközi elfogatóparancs van érvényben.

Fotó: Police.hu

Ahogy arról már többször beszámoltunk, a rendőrség a férfi meggyanúsításáról tavaly decemberben adott a Magyar Nemzetnek tájékoztatást:

Tájékoztatjuk, hogy az említett ügyben a Budapesti Rendőr-főkapitányság 2024. december 12-én a sértettel szemben fennálló egyéb hatalmi, befolyási helyzetével visszaélve, üzletszerűen elkövetett, két rendbeli emberkereskedelem bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgatott ki egy 27 éves budapesti férfit.

Egy intézetis fiú indította el a lavinát

Lakatos Márkról Ábrahám Róbert műsorában állította azt egy egykori intézetis fiú, hogy évekkel ezelőtt, amikor még csak 15 éves volt, fajtalankodott vele a baloldali véleményvezér.

A fiú arról is beszélt, hogy külön ember volt arra a célra, hogy az árvaházakban felkutassanak fiatal heteroszexuális fiúkat, akik nyomoruk okán megvásárolhatók homoszexuális együttlétekre, és a kiválasztott gyerekeket a kerítő le is szállította és átadta a megrendelőinek, ami után jutalékot kapott. A fiú elmondása szerint az „átadás” előtt drogot is adtak neki, majd a lakásban olyan dolgot is meg kellett tennie Lakatos Márkkal félelemből, amit nem akart. Az egykori állami gondozott fiú állítólag egy pár cipőt és pénzt kapott mindezekért. Lakatos visszautasította ezeket az állításokat.

A Lakatos Márk-botrány kerítője a gyanúsított

Korábbi információink szerint az a kerítő az eljárás gyanúsítottja, aki a fenti fiatal sértettet kiközvetítette Lakatos Márkhoz. Az ugyanakkor a bíróság egyik tájékoztatásából kiderült, hogy a férfi még nem ezzel, hanem két másik sértett kiközvetítésével lett meggyanúsítva, azoknak az áldozatoknak pedig nincs köze Lakatos Márkhoz.

A Lakatos-botrányról bővebben itt olvashatnak.