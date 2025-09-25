A tiszás kérdező bőszen k…rvaanyázott, de Lázár János elegánsan helyretette + videó

Jelentős különbségeket mutatnak Lázár János és Magyar Péter nyilvános fórumai – derül ki Deák Dániel elemzéséből.
A miniszter tavasszal indította el a Lázárinfókat, amelyek egyedülálló eseménynek számítanak a magyar belpolitikában: bárki bármiről kérdezheti a minisztert, aki órákon át válaszol a kérdésekre.
Ezzel szemben Magyar Péter korábban nem engedte a kérdezést, és csak most, a közelmúltban tett mikrofont a résztvevők elé, láthatóan utánozva Lázár János példáját.
Az elemző rámutatott a stílusbeli különbségekre is. Míg Lázár tiszteletteljesen meghallgatja a tiszásokat és kimerítően válaszol a kérdésekre, Magyar Péter a kritikus kérdezőket gyakran kioktatja, közbevág, és ellenszenvesen viselkedik.