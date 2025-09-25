  • Magyar Nemzet
  • Belföld
  • A tiszás kérdező bőszen k…rvaanyázott, de Lázár János elegánsan helyretette + videó
Lázár JánosDeák DánielMagyar Péter

A tiszás kérdező bőszen k…rvaanyázott, de Lázár János elegánsan helyretette + videó

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője szerint hatalmas az eltérés Lázár János és Magyar Péter fórumai között: míg a miniszter tisztelettel és kimerítően válaszol a kérdésekre, a Tisza Párt elnöke inkább aktuálpolitikai hergeléssel és kioktatással foglalkozik.

Magyar Nemzet
2025. 09. 25. 20:34
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Jelentős különbségeket mutatnak Lázár János és Magyar Péter nyilvános fórumai – derül ki Deák Dániel elemzéséből.

20250606 Berettyóújfalu Lázár János építési és közlekedési miniszter, Lázárinfó című országjáró fóruma Berettyóújfaluban. Fotó: Czinege Melinda CZM Hajdú-Bihari Napló Képen: Lázár János építési és közlekedési miniszter
Fotó: Melinda Czinege/MW

A miniszter tavasszal indította el a Lázárinfókat, amelyek egyedülálló eseménynek számítanak a magyar belpolitikában: bárki bármiről kérdezheti a minisztert, aki órákon át válaszol a kérdésekre.

Ezzel szemben Magyar Péter korábban nem engedte a kérdezést, és csak most, a közelmúltban tett mikrofont a résztvevők elé, láthatóan utánozva Lázár János példáját.

Az elemző rámutatott a stílusbeli különbségekre is. Míg Lázár tiszteletteljesen meghallgatja a tiszásokat és kimerítően válaszol a kérdésekre, Magyar Péter a kritikus kérdezőket gyakran kioktatja, közbevág, és ellenszenvesen viselkedik.

Lázár polgári stílust képvisel, szakpolitikai kérdésekben is részletes válaszokat ad, ezzel szemben Magyar Péter kommunikációja főként aktuálpolitikai hergelésből áll.

Deák Dániel szerint szintén látványos, hogy Lázár alig foglalkozik a Tiszával, csak ha a témában kérdést kap, míg Magyar Péter szinte kizárólag a Fidesz és Orbán Viktor kritizálásával van elfoglalva. Legutóbb például egy kartonból készült Orbán Viktor-figurát is magával vitt, amelyet nyilvánosan bántalmazott. Ezek a különbségek jól mutatják, hogy a két politikus fórumai teljesen eltérő stílust és hangulatot képviselnek.

 

Lázár János elegánsan tette helyre a káromkodó tiszást Sopronban

A mai soproni Lázárinfón egy résztvevő nyomdafestéket nem tűrő stílusban tette fel kérdését arról, ki fizeti meg az a két- és háromgyerekes anyák adóit. A miniszter azonban elegánsan kezelte a helyzetet. Mint elmondta, a Fidesz fórumain a kérdezéshez nem szükséges ilyen provokáció. Lázár János az adókedvezményekről is beszélt: a dolgozók számának növekedése miatt több pénzt lehet beszedni az államnak, ami fedezetet biztosít az adókedvezményekhez, miközben a gazdaság is fejlődik.

Borítókép: Látványos a különbség a Lázárinfó és Magyar Péter fórumai között (Forrás: Facebook)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekHorváth László

Üzenet a tiszástamásnak

Bayer Zsolt avatarja

Tiszástamás! Maradj otthon és fogd be a mocskos pofád!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu