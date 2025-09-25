A tiszás kérdező bőszen k…rvaanyázott, de Lázár János elegánsan helyretette + videó

Lázár polgári stílust képvisel, szakpolitikai kérdésekben is részletes válaszokat ad, ezzel szemben Magyar Péter kommunikációja főként aktuálpolitikai hergelésből áll.

Deák Dániel szerint szintén látványos, hogy Lázár alig foglalkozik a Tiszával, csak ha a témában kérdést kap, míg Magyar Péter szinte kizárólag a Fidesz és Orbán Viktor kritizálásával van elfoglalva. Legutóbb például egy kartonból készült Orbán Viktor-figurát is magával vitt, amelyet nyilvánosan bántalmazott. Ezek a különbségek jól mutatják, hogy a két politikus fórumai teljesen eltérő stílust és hangulatot képviselnek.

Lázár János elegánsan tette helyre a káromkodó tiszást Sopronban

A mai soproni Lázárinfón egy résztvevő nyomdafestéket nem tűrő stílusban tette fel kérdését arról, ki fizeti meg az a két- és háromgyerekes anyák adóit. A miniszter azonban elegánsan kezelte a helyzetet. Mint elmondta, a Fidesz fórumain a kérdezéshez nem szükséges ilyen provokáció. Lázár János az adókedvezményekről is beszélt: a dolgozók számának növekedése miatt több pénzt lehet beszedni az államnak, ami fedezetet biztosít az adókedvezményekhez, miközben a gazdaság is fejlődik.

Borítókép: Látványos a különbség a Lázárinfó és Magyar Péter fórumai között (Forrás: Facebook)