Lecsapott a woke: Bagdy Emőke nem lehet Budapest díszpolgára

„A budapesti Fidesz-frakció nevében Bagdy Emőkét jelöltük Budapest díszpolgárának. A várost vezető többség azonban elutasította ezt a javaslatot. Pedig prof. dr. Bagdy Emőke, a pszichológiatudomány kandidátusa, professor emerita több évtizede segíti a magyar családokat és tanít nemzedékeket. Elismerései – Prima Primissima, Magyar Érdemrend tisztikeresztje – önmagukért beszélnek” – írta közösségi oldalán Gulyás Gergely Kristóf, a Fidesz–KDNP fővárosi képviselője.

Kormánypárti fővárosi képviselők Kapu Tiborral Forrás: Facebook

Hozzátette: a fővárosi baloldal szerint azonban mindez semmit sem ér, mert Bagdy Emőkének volt bátorsága kiállni a Meseország mindenkié című könyv körüli vitában a gyermekek védelme és a józan ész oldalán.

Fel mert szólalni a genderőrülettel szemben, szakmai és értékalapú véleményt mert megfogalmazni az LMBTQ-érzékenyítő mesekönyvvel kapcsolatban.

„Ez a döntés valójában nem róla szól, hanem arról, hogy Budapest mai vezetői nem bírják elviselni a más véleményt. Ha valaki szembe mer menni a baloldali-liberális ideológiájával, az számukra nem lehet példakép.

Budapestnek olyan díszpolgárokra van szüksége, akik ki mernek állni a gyermekeinkért, és akik munkásságát a közösség megbecsüli. Bagdy Emőke ilyen ember”

– zárta bejegyzését a fővárosi politikus.

Ismert: a Fidesz három kiváló személyt terjesztett elő Budapest díszpolgári címére. Posztumusz elismerésre javasolták Wachsler Tamást, aki a rendszerváltás utáni közéletben, majd a nemzeti emlékezetpolitika alakítójaként maradandót alkotott. A főváros vezetésének figyelmébe ajánlták továbbá Bagdy Emőkét, a magyar pszichológia és mentálhigiéné meghatározó alakját, valamint Kapu Tibort, hazánk második űrhajósát, aki példát mutat kitartásból, szakmai felkészültségből és hazaszeretetből.