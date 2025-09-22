Rendkívüli

Újra feljelentették Magyar Péter fegyvermániás bizalmasát

Bagdy EmőkeGulyás Gergely KristófBudapest díszpolgára

Lecsapott a woke: Bagdy Emőke nem lehet Budapest díszpolgára

Elsodorta a genderőrület Bagdy Emőke díszpolgári címét. Hiába jelölte a fővárosi Fidesz Budapest díszpolgárának, a klinikai szakpszichológust véleménykülönbség és ideológiai nézet miatt nem kaphatja meg a megtisztelő címet. Ugyanis Budapest baloldali városvezetése elutasította a jobboldali javaslatot. A Fidesz szerint ha valaki szembe mer menni a baloldali-liberális ideológiájával, az számukra nem lehet példakép.

Nagy Orsolya
2025. 09. 22. 16:52
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„A budapesti Fidesz-frakció nevében Bagdy Emőkét jelöltük Budapest díszpolgárának. A várost vezető többség azonban elutasította ezt a javaslatot. Pedig prof. dr. Bagdy Emőke, a pszichológiatudomány kandidátusa, professor emerita több évtizede segíti a magyar családokat és tanít nemzedékeket. Elismerései – Prima Primissima, Magyar Érdemrend tisztikeresztje – önmagukért beszélnek” – írta közösségi oldalán Gulyás Gergely Kristóf, a Fidesz–KDNP fővárosi képviselője. 

Kormánypárti fővárosi képviselők Kapu Tiborral Forrás: Facebook 

Hozzátette: a fővárosi baloldal szerint azonban mindez semmit sem ér, mert Bagdy Emőkének volt bátorsága kiállni a Meseország mindenkié című könyv körüli vitában a gyermekek védelme és a józan ész oldalán. 

Fel mert szólalni a genderőrülettel szemben, szakmai és értékalapú véleményt mert megfogalmazni az LMBTQ-érzékenyítő mesekönyvvel kapcsolatban.

„Ez a döntés valójában nem róla szól, hanem arról, hogy Budapest mai vezetői nem bírják elviselni a más véleményt. Ha valaki szembe mer menni a baloldali-liberális ideológiájával, az számukra nem lehet példakép. 

Budapestnek olyan díszpolgárokra van szüksége, akik ki mernek állni a gyermekeinkért, és akik munkásságát a közösség megbecsüli. Bagdy Emőke ilyen ember”

 – zárta bejegyzését a fővárosi politikus. 

Ismert: a Fidesz három kiváló személyt terjesztett elő Budapest díszpolgári címére. Posztumusz elismerésre javasolták Wachsler Tamást, aki a rendszerváltás utáni közéletben, majd a nemzeti emlékezetpolitika alakítójaként maradandót alkotott. A főváros vezetésének figyelmébe ajánlták továbbá Bagdy Emőkét, a magyar pszichológia és mentálhigiéné meghatározó alakját, valamint Kapu Tibort, hazánk második űrhajósát, aki példát mutat kitartásból, szakmai felkészültségből és hazaszeretetből.


További játékainkhoz kattintson ide!

Borítókép: Bagdy Emőke (Fotó: Földházi Árpád)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekKozma Lajos

Íme itt van minden!

Bayer Zsolt avatarja

Ezek tényleg meg bírták írni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu