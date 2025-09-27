RákosrendezőFővárosi KözgyűlésBudapesti Fidesz

Luxuslakásokat terveznek Karácsonyék Rákosrendezőre

A Karácsony–Tisza-koalíció leszavazta a kormánypárt javaslatát, hogy megfizethető lakások épüljenek Rákosrendezőn.

Nagy Orsolya
2025. 09. 27.
– Van Budapestnek egy különös, elfeledett szeglete, Rákosrendező. Évtizedekig csak a rozsda maradt ott, a sínek közé szorult üresség, a város közepén tátongó hatalmas sebhely. Most pedig eldőlni látszik, mi lesz vele – kezdte bejegyzését Gulyás Gergely Kristóf (Fidesz–KDNP) fővárosi képviselő. Ők azt mondták: „itt a lehetőség, hogy ebből a senkiföldjéből végre otthon legyen a budapestieknek. Olyan lakások, amelyeket fiatal párok, pályakezdők, családot tervezők is ki tudnak fizetni.”

Rákosrendező sínpárjai (Fotó: Magyar Építők )

 

– Ezért javasoltuk, hogy a lakások többsége – legalább 70 százaléka – Otthon start-kompatibilis legyen, vagyis 1,5 millió forint négyzetméterár alatt kínált, valóban megfizethető otthon. Egy új városrész, ami nem a kiváltságosok, hanem 

a hétköznapi emberek Budapestjét erősíti

– idézte fel a javaslatot a kormánypárti politikus. Hangsúlyozta: a várost vezető koalíció, élén a Tiszával, más utat választott.

– Ők nem egy megfizethető városrészt látnak maguk előtt, hanem egy méregzöld Elysiumot. 

Egy olyan városrészt, ahol a lakások 80 százaléka a luxuskategóriába tartozik majd. Csillogó üvegpaloták, zöld tetőkertek, de a legtöbb embernek elérhetetlen árakon

– húzta alá Gulyás Gergely Kristóf. Hozzátette: a parkolóházakból emelt gyűrű nemcsak praktikus építmény lesz, hanem határvonal is.

– Bent az autómentes libsi utópia, ahová csak kevesen juthatnak be. Kint a város többi része, ahol maradnak a mindennapi gondok, a lakhatási válság és a megfizethetetlen árak.

 Ezért szól Rákosrendező története nem csupán épületekről, hanem emberekről.

Arról, hogy a döntés kinek kedvez: a budapestieknek, akiknek otthonra lenne szükségük, vagy a libsi elitnek, amely újabb zárt luxusnegyedet kap a város közepén – zárta bejegyzését Gulyás Gergely Kristóf.

Mint a Magyar Nemzet megírta: megjelent a Rákosrendező hasznosítására kiírt urbanisztikai és közterület-fejlesztési tervpályázat. A Magyar Építők beszámolója szerint az uniós közbeszerzési oldalon (TED) elérhető az a hirdetmény, amelyben rögzítették, hogy a főváros célja a területen egy környezeti fenntarthatóság és társadalmi szolidaritás terén is példaértékű, XXI. századi városrész létrehozása.

A mesterterv tartalmazza egyebek mellett a terület jövőbeli szerkezetét, beépítési intenzitását, alapvető építészeti karakterét, elhelyezhető funkcióit, zöldfelületi rendszerét, közlekedési rendszerét, valamint közműhálózatát és közintézményi infrastruktúráját.


Borítókép: Rákosrendező (Fotó: Magyar Építők) 

Bayer Zsolt
idezojelekKollár Kinga

Akkor hogy is állnak a fiatalok?

Bayer Zsolt avatarja

Érdemes vetni egy pillantást a valóságra.

