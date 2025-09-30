Magyar PéterindexTisza Párt

Schiffer András szerint Magyar Péter a népi demokráciát állítaná helyre

Magyar Péter most a bíróságokat és az Indexet fenyegette meg, mert a Tisza-vezér számára kedvezőtlen ítélet született. Ezt már Schiffer András sem hagyhatta szó nélkül.

Magyar Nemzet
2025. 09. 30. 7:06
Schiffer András kendőzetlen őszinteséggel reagált Magyar Péter újabb botrányára. A volt politikus a közösségi oldalán a következőket írta:

Tőzsdefelügyelet megfenyegetve, újságírók megfenyegetve, bíróságok megfenyegetve: még 195 nap és helyreáll a népi demokrácia.

Ahogy azt megírtuk, az Indexre és a bíróságra is rátámadt Magyar Péter; a Tisza-vezér dühét az váltotta ki, hogy nem kötelezte helyreigazításra a portált a bíróság a Tisza-adó ügyében, sőt még a perköltséget is a Tisza Pártnak kell megfizetnie. 

Magyar Péter szerint az Index „orbáni propagandalap”, az ítélet pedig „a diktatúrákat idézi”, amiből azt vezette le, hogy „ezek szerint holnap bármelyik sajtótermék megírhatja egy általa hamisított dokumentumra hivatkozva, hogy Orbán Viktor embert akar ölni”. A Tisza elnöke úgy fogalmazott: „a mai ítélet a jogállam totális megcsúfolása. 195 nap és az igazságszolgáltatás is független lesz.”

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)

 

