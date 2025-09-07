Rendkívüli

Meghalt a fiatal színésznő, Koós Boglárka

Kötcsei Találkozókötcsei piknikKötcse

Magyar Péter szerint rettegés van a kötcsei pikniken, így cáfolt rá az egyik résztvevő + fotó

Már tudható a részletes programterv is.

Magyar Nemzet
2025. 09. 07. 12:07
„Olvastam, hogy Magyar Péter szerint rettegés van a kötcsei pikniken. Nos, éppen az ellenkezője a helyzet: mindenki jókedvű, már készül az ebéd. 
Délután pedig Orbán Viktor vázolja a győzelmi tervet, amivel 2026-ban ismét megnyeri a választást a nemzeti oldal!” – írta közösségi oldalán Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője. 

Mint arról már a Magyar Nemzet is beszámolt, kiderült a Kötcsei Találkozó részletes programterve is. Az egyik szervező, Kavecsánszki Ádám az első számú Digitális Polgári Körben elárulta: kezdésnek Áder János egykori köztársasági elnökkel, Kövér László házelnökkel és Deutsch Tamás európai parlamenti képviselővel fog beszélgetni.

Ezután háromnegyed négykor Kapu Tibor magyar űrhajós fog beszámolót tartani, végül pedig Orbán Viktor miniszterelnök fogja zárni a rendezvényt 4 órakor kezdődő beszédével. Lapunk a kormányfő beszédét élőben, percről percre fogja tudósítani.  

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Hatlaczki Balázs)

 

