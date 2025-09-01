Tisza-adó: Magyar Pétert tarkón vágta a felismerés

Nem teszi zsebre Magyar Péter, amit Menczer Tamástól kapott a közösségi médiában, miután Magyar ismét kiakadt a Facebook-oldalán, és a miniszterelnököt támadta. A kormánypártok kommunikációs igazgatója egy bejegyzésben azt írta: „Most ez komoly, Peti? Én értem, hogy vágysz Orbán Viktor figyelmére. Mint egy reszkető kisfiú, aki ordítva, toporzékolva várja, akarja, követeli, hogy most már rá is figyeljenek, most már őt is becsüljék meg. Na de te vádolsz mást azzal, hogy nők szoknyája mögé bújik? Te? Vargáné? Akinek az asszony intézett mindig mindent. Állást, fizetést, VIP-jegyet”.

Menczer Tamás hozzátette, még azt is Varga Juditnak köszönheti Magyar Péter, hogy az első sorban tapsolhatott Orbán Viktornak. Menczer szerint a Tisza Párt elnöke össze van zavarodva: kapkod és idegeskedik, összevissza írogat mindenfélét.

Már elhitted, hogy az összes hazugság, az összes ripacskodás, az összes gazemberség, amit elkövettél, kifizetődik, és belőled is lehet valaki. Aztán jött a Tarr, és tarkón vágott a felismerés, hogy lebuktatok, megbuktatok. Már mindenki tud a Tisza-adóról

– szögezte le, majd arra utalt, hogy Orbán Viktornak semmi dolga a tiszás vezérrel.

Egyébként, ha szeretnél arról diskurálni, hogy mi a különbség az adócsökkentés, a családi adókedvezmények, az Otthon start – ezeket csináljuk mi – és az általad vágyott Tisza-adó között, akkor állok rendelkezésedre. A miniszterelnök a brüsszeli gazdáiddal vitázik, te neki méreten aluli vagy. Ahogy haladsz a lejtőn, lassan nekem is

– fogalmazott Menczer Tamás.