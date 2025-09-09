Késő délutántól nyugat, délnyugat felől növekszik a felhőzet, és estefelé a Dunántúl délnyugati felén eső, zápor, egy-egy zivatar is előfordulhat – írja előrejelzésében a HungaroMet. Éjszaka a felhősáv tovább halad északkelet felé, reggelre ott megnövekszik, másutt már szakadozik, csökken a felhőzet, és az északkeleti megyék kivételével elszórtan lehet kisebb eső, zápor, egy-egy zivatar, majd hajnaltájt a legtöbb helyen megszűnik a csapadék.
Már tudni lehet, hogy a magyar–portugál válogatott meccsbe belezavar-e az időjárás
Nyolc vármegyére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki.
Szerdán délelőttől délnyugat felől újabb felhősödés várható, a délnyugati tájakon legfeljebb pár, máshol legalább néhány órára kisüt a nap. A déli óráktól délnyugat felől egyre többfelé valószínű eső, zápor, néhol zivatar. Reggelig gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, napközben megélénkül a délkeleti szél.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 14, 19 fok között alakul, de északkeleten 10, 13 fok is előfordul.
A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán többnyire 26, 31 fok között várható, de a Nyugat-Dunántúlon és az Északi-középhegységben 22, 25 fok valószínű.
