Már tudni lehet, hogy a magyar–portugál válogatott meccsbe belezavar-e az időjárás

Nyolc vármegyére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 09. 09. 16:14
illusztráció Fotó: Balogh Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Késő délutántól nyugat, délnyugat felől növekszik a felhőzet, és estefelé a Dunántúl délnyugati felén eső, zápor, egy-egy zivatar is előfordulhat – írja előrejelzésében a HungaroMet. Éjszaka a felhősáv tovább halad északkelet felé, reggelre ott megnövekszik, másutt már szakadozik, csökken a felhőzet, és az északkeleti megyék kivételével elszórtan lehet kisebb eső, zápor, egy-egy zivatar, majd hajnaltájt a legtöbb helyen megszűnik a csapadék.

Fotó: met.hu

Szerdán délelőttől délnyugat felől újabb felhősödés várható, a délnyugati tájakon legfeljebb pár, máshol legalább néhány órára kisüt a nap. A déli óráktól délnyugat felől egyre többfelé valószínű eső, zápor, néhol zivatar. Reggelig gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, napközben megélénkül a délkeleti szél.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 14, 19 fok között alakul, de északkeleten 10, 13 fok is előfordul.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán többnyire 26, 31 fok között várható, de a Nyugat-Dunántúlon és az Északi-középhegységben 22, 25 fok valószínű.


Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
