Rendkívüli

Nemzetközi vizsgálat indult az M1 riporterét ért kötcsei támadás ügyében

Menczer TamásLentulai KrisztiánDPKDigitális Polgári Körkormánypárt

Menczer Tamás elárulta, lehet-e Orbán Viktort hamisítani + videó

Lentulai Krisztián kérdésére válaszolt a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója.

Magyar Nemzet
2025. 09. 23. 17:46
Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója Fotó: Hegedüs Róbert Forrás: MTI
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Lentulai Krisztián Menczer Tamást kérdezte a Digitális Polgári Körök (DPK) szombaton tartott első országos találkozóján. Erről osztott meg videót a kormánypártok kommunikációs igazgatója kedden a Facebook-oldalán. – Magyar Péternek az eszköztárában ott van, hogy hol Orbán Viktor konkrét szavaival, szlogenjeivel operál, hol bármiféle fideszes intézkedéssel. Valamiket ő meghagy, de azt jobban fogja csinálni. Tartotok-e attól, hogy ezt hamisítani fogja? – kérdezte a műsorvezető Menczer Tamástól.

– Szeretem a sportot. Szeretem Cristiano Ronaldót. Cristiano Ronaldónak is két lába van, nekem is. Ő is tud dekázni, én is tudok. Tudom hamisítani azt, amit ő csinál? Tudok annyit dekázni, mint ő? Valószínűleg nem. Ez a válaszom a kérdésedre – mondta a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója.

Borítókép: Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekturkáló

Bokros ténykedései tényleg felejthetetlenek

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Az a baj ezzel a ki tudja, hová és merre haladó világgal, hogy minden majdnem olyan.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu