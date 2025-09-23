Menczer Tamás elárulta, lehet-e Orbán Viktort hamisítani + videó

Lentulai Krisztián Menczer Tamást kérdezte a Digitális Polgári Körök (DPK) szombaton tartott első országos találkozóján. Erről osztott meg videót a kormánypártok kommunikációs igazgatója kedden a Facebook-oldalán. – Magyar Péternek az eszköztárában ott van, hogy hol Orbán Viktor konkrét szavaival, szlogenjeivel operál, hol bármiféle fideszes intézkedéssel. Valamiket ő meghagy, de azt jobban fogja csinálni. Tartotok-e attól, hogy ezt hamisítani fogja? – kérdezte a műsorvezető Menczer Tamástól.
– Szeretem a sportot. Szeretem Cristiano Ronaldót. Cristiano Ronaldónak is két lába van, nekem is. Ő is tud dekázni, én is tudok. Tudom hamisítani azt, amit ő csinál? Tudok annyit dekázni, mint ő? Valószínűleg nem. Ez a válaszom a kérdésedre – mondta a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója.
Borítókép: Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)