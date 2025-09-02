Tarr ZoltánMenczer TamásetyekiTisza-adófórumMagyar Péter

Menczer Tamás: Magyar Péter bevallotta, hogy végig sem hallgatta, amit az alelnöke mondott az adóemelésről

Félresikerült magyarázkodásba kezdett a Tisza elnöke.

Magyar Nemzet
2025. 09. 02. 14:10
Európai Parlament Fotó: Purger Tamás Forrás: MTI/MTVA/MTVA - Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelõ Alap
Ezt látnod kell! Ez hatalmas! Az újabb lebukás – írta Menczer Tamás azután, hogy 

Magyar Péter egy interjúban próbálta mentegetni alelnökét,

Tarr Zoltánt. Mint ismert, a Tisza EP-képviselője egy etyeki fórumon a párt adóterveiről beszélve azt mondta, erről még nem beszélhetnek, mert akkor megbuknak, választást kell nyerni, és utána lehet bármit csinálni.

A történtek után Magyar Péter azt mondta egy riporternek, hogy „Tarr Zoltán szavai összevágottak, ő nem erről beszél, hogyha megnézik a végén, akkor másról beszélt”. Erre megkérdezték a Tisza elnökét, ő hogy értelmezte Tarr szavait, mire Magyar Péter azt mondta: 

„Én nem hallgattam végig”.

– A Tisza-adó miatt óriási bajban vannak. Már a saját hazugságaikba is beletekerednek – írta minderre a kormánypártok kommunikációs igazgatója, aki szerint ez már a hazugság és az őrület határa. – Vagy már azon is túl van.

– Ők is tudják, hogy vége van.

– fogalmazott Menczer Tamás.

 

