Még hogy nem álhírgyárosok? – Menczer Tamás alaposan kiosztotta a balliberális sajtót + videó

– Amit önök csinálnak, annak semmi köze nincs a független objektív újságíráshoz – mondta Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója a digitális polgári körök szombati gyűlése előtt a balliberális sajtó képviselőinek, erről a politikus töltött fel videót közösségi oldalára. A rendezvényen egy „Álhírgyárosok” című tábla szerepelt, amelyen balliberális újságírók fényképei és nevei voltak láthatók, és amelyen az érdeklődők a „Zebra-díjra” szavazhattak. Ezzel kapcsolatban a kommunikációs igazgató azt mondta: nem fenyegetni kívánják az újságírókat, hanem rávilágítanak az ellenzéki sajtó tevékenységére.