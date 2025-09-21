– Amit önök csinálnak, annak semmi köze nincs a független objektív újságíráshoz – mondta Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója a digitális polgári körök szombati gyűlése előtt a balliberális sajtó képviselőinek, erről a politikus töltött fel videót közösségi oldalára. A rendezvényen egy „Álhírgyárosok” című tábla szerepelt, amelyen balliberális újságírók fényképei és nevei voltak láthatók, és amelyen az érdeklődők a „Zebra-díjra” szavazhattak. Ezzel kapcsolatban a kommunikációs igazgató azt mondta: nem fenyegetni kívánják az újságírókat, hanem rávilágítanak az ellenzéki sajtó tevékenységére.
Még hogy nem álhírgyárosok? – Menczer Tamás alaposan kiosztotta a balliberális sajtót + videó
– Semmi köze a független, objektív újságíráshoz, amit önök csinálnak – mondta a Fidesz kommunikációs igazgatója.
A kormánypárti politikus úgy fogalmazott: „Kellő tisztelettel állok rendelkezésükre, végzem a munkámat… Ugyanúgy, ahogyan azok a celebek, színészek, akárkik, zenészek, akik Magyar Péter szekerét tolják, és akár akasztásról vagy fejbe lövésről beszélnek. Az önök által végzett tevékenységnek semmi, ismétlem, semmi köze nincs a független, objektív újságíráshoz.”
Borítókép: Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója (Forrás: Facebook)
