Menczer Tamássajtóriporter

Még hogy nem álhírgyárosok? – Menczer Tamás alaposan kiosztotta a balliberális sajtót + videó

– Semmi köze a független, objektív újságíráshoz, amit önök csinálnak – mondta a Fidesz kommunikációs igazgatója.

Magyar Nemzet
2025. 09. 21. 11:52
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Amit önök csinálnak, annak semmi köze nincs a független objektív újságíráshoz – mondta Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója a digitális polgári körök szombati gyűlése előtt a balliberális sajtó képviselőinek, erről a politikus töltött fel videót közösségi oldalára. A rendezvényen egy „Álhírgyárosok” című tábla szerepelt, amelyen balliberális újságírók fényképei és nevei voltak láthatók, és amelyen az érdeklődők a „Zebra-díjra” szavazhattak. Ezzel kapcsolatban a kommunikációs igazgató azt mondta: nem fenyegetni kívánják az újságírókat, hanem rávilágítanak az ellenzéki sajtó tevékenységére. 

A kormánypárti politikus úgy fogalmazott: „Kellő tisztelettel állok rendelkezésükre, végzem a munkámat… Ugyanúgy, ahogyan azok a celebek, színészek, akárkik, zenészek, akik Magyar Péter szekerét tolják, és akár akasztásról vagy fejbe lövésről beszélnek. Az önök által végzett tevékenységnek semmi, ismétlem, semmi köze nincs a független, objektív újságíráshoz.”

Borítókép: Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója (Forrás: Facebook)


További játékainkhoz kattintson ide!

add-square DPK-találkozó

Kocsis Máté: Magyar Péter egész pályafutása egy nagy álhír

DPK-találkozó 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekFelhévizy

Megsemmisítő erejű pofon csattant Magyar Péter arcán, nem akárki vitte be a találatot

Felhévizy Félix avatarja

Amerikából érkezett a tasli.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu