Ügyészségi nyomozás indulhat Márki-Zay Péter és a tiszások uszító akciója miatt

Menczer TamáskonzultációTisza-adó

Menczer Tamás helyretette a telexes újságírót + videó

Most bukott le a Tisza.

Magyar Nemzet
2025. 09. 13. 18:45
Menczer Tamás Fotó: Katona Tibor Forrás: MTI Fotószerkesztõség
„Telex. Jó szórakozást! Tisza-adó és nemzeti konzultáció” – írta közösségi oldalán Menczer Tamás. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója egy rövid videót is közölt, amiben a Telex egyik újságírójának válaszolt.

A telexes újságíró ezúttal a nemzeti konzultációt szúrta ki magának, és próbált belekötni. Megkérdezte, hogy miért pont most kell nemzeti konzultációt tartani a közteherviselésről, amire Menczer Tamás elmagyarázta neki, hogy most bukott le a Tisza Párt az adóterveivel, vagyis azzal, hogy átverik az embereket.

A kommunikációs igazgató elmondta azt is, hogy szerintük a jelenlegi adószabályok jók, de ezt „az ellenfél meg akarja változtatni, sokkal több pénzt akar a magyar emberektől elvenni”. Menczer Tamás hozzáfűzte: szerinte az egy legitim kérdés, hogy a magyar emberek véleményt nyilváníthassanak arról, hogy milyen adórendszert szeretnének.

Mint korábban beszámoltunk róla: az Index értesülései szerint a Tisza Párt nemcsak a többkulcsos személyi jövedelemadó (szja) bevezetésére készül, hanem drasztikusan, akár háromszorosára emelné a társasági adót is, miközben a tőkejövedelmeket sávosan, 20–40 százalék között adóztatná. 

A párt adópolitikai terveiről szóló értesülést több forrás is megerősítette.

Korábban pedig Dálnoki Áron készített egy hosszabb, összetett gazdasági programot az ellenzéki pártnak, amit azóta gazdasági szakemberek szélesebb körének is bemutattak. Dálnoki átfogó jelentése szerint a Tisza Párt háromkulcsos, progresszív jövedelemadó bevezetésére készül 2026-tól. A híres etyeki fórumon is többek között erről volt szó.

A Tisza gazdasági kabinetjének feljegyzése szerint csak egy nagyon szűk réteg számára maradna a mostani 15 százalékos szja-szint, viszont már az átlagbért keresők is a 22 százalékos adósávba esnének, 1,25 millió forint jövedelem fölött pedig már a 33 százalékos sáv lépne érvénybe.

Később Tarr Zoltánt, a Tisza Párt alelnökét is elfogta az őszinteségi roham

Az etyeki tiszás fórumon Tarr előbb arról beszélt, hogy a mondandóját össze lehet úgy rakni, hogy ebből akár bukás is lehet a választáson. Később is megismételte ezt:

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.

Magyar Péter egyik legfontosabb embere arról is beszélt, hogy a választásokig nem szabad beszélgetni dolgokról, majd arra utalt, hogy előbb választást kell nyerni, utána mindent lehet. Vagyis a voksolásig hazudhatnak akármit, utána úgyis azt csinálnak, amit akarnak. 

Tarr Zoltán a 444-nek adott interjúban egyébként elismerte: politikai hibát követett el az etyeki fórumon, de konkrétumokkal nem cáfolta, hogy pártja progresszív adóemelésre készül. A politikus szerint a választások előtt bizonyos témákról nem szabad beszélni, a győzelem után viszont mindent lehet.

Borítókép: Menczer Tamás (Fotó: MTI/Katona Tibor) 


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

