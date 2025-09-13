Kocsis Máté: A Tisza elsőként az emberek zsebébe nyúlna

Kocsis Máté a Fidesz frakcióvezetője szerint „aki úgy gondolja, hogy jobban járna a Tiszával, gondoljon arra is, hogy az első intézkedésük az emberek zsebébe nyúlás lenne” – írta Facebook-posztjában.

A poszt alatti kommentekben hozzátette:

2,8 millió ember lehet hálás Tarr Zoltán őszinteségi rohamáért

A frakcióvezető szerint Tarr mondatai nem véletlen elszólások, hanem a Tisza valódi terveinek leleplezése, amelyet most már maga a párt egyik politikusa erősített meg. Kommentbe azt is írta:

épp egy tiszás buktatta le Tarr Zoltánt

Mint arról beszámoltunk, előbb az derült ki, hogy a Tisza durván megemelné a személyi jövedelemadó mértékét. Aztán a Tisza alelnöke, Tarr Zoltán szólta el magát, hogy a terveikről nem árulhatnak el mindent a választások előtt, mert akkor megbuknának. Magyar Péter egyik szakértője, Surányi György volt jegybankelnök pedig azt vallotta be, hogy hiába ígérgetik, az áfacsökkentést sem tudják végrehajtani.

Azóta pedig napvilágot látott az a hír is, hogy a Tisza a társasági adó mértékét is az egekbe emelné. A párt emellett nyíltan a rezsicsökkentés ellen fordult.