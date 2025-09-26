Brüsszel elvenné, a kormány megvédi az édesanyák és fiatalok adómentességét

  • Magyar Nemzet
Varga-Bajusz Veronika államtitkár szerint elfogadhatatlan, hogy Brüsszel és a hazai baloldal elvenné a fiatalok és az édesanyák adómentességét. Hangsúlyozta: évente akár egymillió forinttal maradhat több a családoknál, ezért a nemzeti konzultáción fontos kiállni a támogatások megőrzése mellett.

2025. 09. 26. 18:03
Varga-Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára közösségi oldalán hívta fel a figyelmet a fiatalokat és édesanyákat érintő adómentességi intézkedések jelentőségére.

Kiemelte: a magyar kormány az elmúlt években több, Európában is példa nélküli intézkedést vezetett be, így a 25 év alatti fiatalok, a 30 év alatti édesanyák és a három- vagy többgyermekes édesanyák teljes adómentességét. Ezeknek köszönhetően 

évente akár egymillió forinttal több maradhat a családoknál, ami több százezer fiatal és édesanya boldogulását segíti.

Az államtitkár szerint azonban Brüsszel és a hazai baloldal olyan lépéseket készít elő, amelyek elvennék a fiatalok és az édesanyák adómentességét. 

Ez elfogadhatatlan

 – fogalmazott.

Varga-Bajusz Veronika hangsúlyozta: fontos, hogy az őszi nemzeti konzultáción a magyar emberek kiálljanak a fiatalok és az édesanyák támogatása mellett. Mint írta: „Jövőt a fiatal generációkra és az erős családokra lehet építeni.”

Mint arról korábban beszámoltunk, a kormány a nemzeti konzultáció harmadik kérdését az édesanyák és a fiatalok adómentessége köré építi. Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára kiemelte: erre azért van szükség, mert a kiszivárgott adótervek szerint megszüntetnék az édesanyák személyi jövedelemadó-mentességét, valamint eltörölnék a 25 év alattiak adómentességét is.

Borítókép: Illusztráció a fiatalok és az édesanyák adómentességéhez (Forrás: Shutterstock)

               
       
       
       

