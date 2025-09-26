Brüsszel elvenné, a kormány megvédi az édesanyák és fiatalok adómentességét

Varga-Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára közösségi oldalán hívta fel a figyelmet a fiatalokat és édesanyákat érintő adómentességi intézkedések jelentőségére.

Forrás: Facebook

Kiemelte: a magyar kormány az elmúlt években több, Európában is példa nélküli intézkedést vezetett be, így a 25 év alatti fiatalok, a 30 év alatti édesanyák és a három- vagy többgyermekes édesanyák teljes adómentességét. Ezeknek köszönhetően

évente akár egymillió forinttal több maradhat a családoknál, ami több százezer fiatal és édesanya boldogulását segíti.

Az államtitkár szerint azonban Brüsszel és a hazai baloldal olyan lépéseket készít elő, amelyek elvennék a fiatalok és az édesanyák adómentességét.

Ez elfogadhatatlan

– fogalmazott.