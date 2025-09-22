Rendkívüli

Marco Rossi: Engem és a családomat is megfenyegették

Orbán ViktorjózsefvárosKozma Lajos

Orbán Viktor: Bevettük Józsefvárost. Szép volt, Lajos!

Nagy vagy, Lajos! – írta a közösségi oldalán Kozma Lajossal közös fotójához a miniszterelnök.

Magyar Nemzet
2025. 09. 22. 17:58
„52 vs. 42 Bevettük Józsefvárost. Szép volt, Lajos!” – írta közösségi oldalán Orbán Viktor a fotóhoz, amelyen Kozma Lajossal, a józsefvárosi időközi választás győztesével látható.

Mint korábban megírtuk, a Fidesz–KDNP jelöltje 52 százalékos eredménnyel megnyerte a józsefvárosi időközi választást. Orbán Viktor gratulációjához akkor a győztes azt írta, hogy az érdem a józsefvárosiaké, és köszönetet mondott a kormányfő elismerő szavaiért.

Mint ismert, Kozma Lajos ellenfele nőverési botrányba keveredett, a kampány alatt ezt a baloldal végig tagadta. Ráadásul a kormánypárti jelölt egy olyan körzetben nyert, ahol a drog mindennapos probléma. Ezzel lesz dolga a Fidesz–KDNP frakciójának, mert Pikó András polgármesterék nem foglalkoznak ezzel a kérdéssel.

Borítókép: Kozma Lajos, Józsefváros új önkormányzati képviselője Orbán Viktorral (Forrás: Facebook)


Hárfás Zsolt
idezojelekPaks II Atomerőmű

Paks II: Uniós bírósági jogászkodás politikai színezettel

Hárfás Zsolt avatarja

Magyarország a projekt minden engedélyezési kérdésében a legszigorúbb és a legkörültekintőbb módon jár el.

