Orbán Viktor: Bevettük Józsefvárost. Szép volt, Lajos!

„52 vs. 42 Bevettük Józsefvárost. Szép volt, Lajos!” – írta közösségi oldalán Orbán Viktor a fotóhoz, amelyen Kozma Lajossal, a józsefvárosi időközi választás győztesével látható.

Mint korábban megírtuk, a Fidesz–KDNP jelöltje 52 százalékos eredménnyel megnyerte a józsefvárosi időközi választást. Orbán Viktor gratulációjához akkor a győztes azt írta, hogy az érdem a józsefvárosiaké, és köszönetet mondott a kormányfő elismerő szavaiért.

Mint ismert, Kozma Lajos ellenfele nőverési botrányba keveredett, a kampány alatt ezt a baloldal végig tagadta. Ráadásul a kormánypárti jelölt egy olyan körzetben nyert, ahol a drog mindennapos probléma. Ezzel lesz dolga a Fidesz–KDNP frakciójának, mert Pikó András polgármesterék nem foglalkoznak ezzel a kérdéssel.