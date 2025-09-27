Különleges ünnepségen vesz részt Orbán Viktor

Háromnapos fesztivállal ünneplik az idén százharminc éves Mária Valéria hidat, amely Esztergomot és Párkányt köti össze – írta meg a Világgazdaság. A magyar–szlovák határ emblematikus építményét ünneplő rendezvényen vasárnap délben Orbán Viktor magyar és Robert Fico szlovák miniszterelnök mellett Hernádi Ádám, Esztergom polgármestere és Szabó Eugen, Párkány első embere is tiszteletét teszi.

Orbán Viktor és Robert Fico (Fotó: AFP)

A Kemma cikke szerint a Mária Valéria híd 1895. szeptember 28-án nyílt meg. Már akkor mérnöki bravúrnak számított, hiszen az 500 méter hosszú szerkezet a korszak egyik legnagyobb acélhídja volt. Az évtizedek során nemcsak a forgalmat szolgálta, hanem szimbólummá is vált: a közösség mindennapjait és a két város kapcsolatát is meghatározta.

A híd történetének legsötétebb fejezetei a második világháború idejére estek, ugyanis 1944-ben a német csapatok előbb részben felrobbantották, majd végleg megsemmisítették a szerkezetet.

Az esztergomiak évtizedeken át csak a csonka pilléreket láthatták, amelyek szinte szimbólummá váltak a Duna közepén.

A kétezres évekre jött el a remény az újjáépítésre, amely végül kormányközi együttműködésben 2001. október 11-re készült el.

Azóta az eredeti, 19. századi átadó évfordulóján tartják az esztergomiak és a párkányiak a Hídünnepet.

Borítókép: Orbán Viktor a Mária Valéria híd újjáépítésének huszadik évfordulóján, 2021-ben (Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher)