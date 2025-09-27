Különleges ünnepségen vesz részt Orbán Viktor

Háromnapos fesztivállal ünneplik az idén százharminc éves Mária Valéria hidat, amely Esztergomot és Párkányt köti össze – írta meg a Világgazdaság. A magyar–szlovák határ emblematikus építményét ünneplő rendezvényen vasárnap délben Orbán Viktor magyar és Robert Fico szlovák miniszterelnök mellett Hernádi Ádám, Esztergom polgármestere és Szabó Eugen, Párkány első embere is tiszteletét teszi.
A Kemma cikke szerint a Mária Valéria híd 1895. szeptember 28-án nyílt meg. Már akkor mérnöki bravúrnak számított, hiszen az 500 méter hosszú szerkezet a korszak egyik legnagyobb acélhídja volt. Az évtizedek során nemcsak a forgalmat szolgálta, hanem szimbólummá is vált: a közösség mindennapjait és a két város kapcsolatát is meghatározta.
A híd történetének legsötétebb fejezetei a második világháború idejére estek, ugyanis 1944-ben a német csapatok előbb részben felrobbantották, majd végleg megsemmisítették a szerkezetet.
Az esztergomiak évtizedeken át csak a csonka pilléreket láthatták, amelyek szinte szimbólummá váltak a Duna közepén.
A kétezres évekre jött el a remény az újjáépítésre, amely végül kormányközi együttműködésben 2001. október 11-re készült el.
Azóta az eredeti, 19. századi átadó évfordulóján tartják az esztergomiak és a párkányiak a Hídünnepet.
Borítókép: Orbán Viktor a Mária Valéria híd újjáépítésének huszadik évfordulóján, 2021-ben (Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher)