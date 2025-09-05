A férfi szeptember 1-jén reggel autóval indult Tiszaalpárról Kiskunfélegyháza irányába, az induláskor azonban nem vette észre, hogy az előző este egy öt méteres lánccal a gépjármű vonóhorgához kikötött kutyáját a jármű után húzza.
Pénzbüntetésre ítélték a férfit, aki az autójához kötözve húzta a kutyáját a betonon
Nem jogerősen pénzbüntetésre, 425 ezer forintra ítélte gyorsított eljárásban a Kecskeméti Járásbíróság azt a 66 éves férfit, aki hétfőn az autója után kötött kutyát húzott nagy sebességgel egy betonúton – közölte a Kecskeméti Törvényszék sajtóosztálya.
A férfi körülbelül egy kilométert haladt, amikor észlelte a mögötte közlekedő gépkocsi villogását és dudálását, ekkor megállt, levette a láncot az állatról, és a kutyát a csomagtartóba téve visszahajtott a tanyájára.
Az állat testén horzsolások, valamint égési sérülések és szövethiányok keletkeztek. A férfi azonban nem hívott állatorvost és maga sem kezdte meg az állat kezelését, ezáltal olyan bánásmódot alkalmazott, amely az állat pusztulásához vezethetett volna – olvasható a közleményben.
További Belföld híreink
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Így halad most a Keleti pályaudvar felújítása
A tervek szerint haladnak a munkálatok, hamarosan újra birtokba vehetik az utazók az ország egyik legforgalmasabb pályaudvarát.
Itt a megállapodás a rákosrendezői beruházásokról
Havonta egyeztetnek majd.
Azt gondolta a nő, hogy a kőbányai rendőrök soha nem jönnek rá, hova dugta a szajrét
Tévedett.
Elképesztő, hogyan mosdatja a Telex a tiszás Tarr Zoltánt
Akár a sajátjukat, úgy védik Tarr Zoltánt és a Tisza Párt titkait.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Így halad most a Keleti pályaudvar felújítása
A tervek szerint haladnak a munkálatok, hamarosan újra birtokba vehetik az utazók az ország egyik legforgalmasabb pályaudvarát.
Itt a megállapodás a rákosrendezői beruházásokról
Havonta egyeztetnek majd.
Azt gondolta a nő, hogy a kőbányai rendőrök soha nem jönnek rá, hova dugta a szajrét
Tévedett.
Elképesztő, hogyan mosdatja a Telex a tiszás Tarr Zoltánt
Akár a sajátjukat, úgy védik Tarr Zoltánt és a Tisza Párt titkait.