Gyermekeket ábrázoló pornográf videófelvételeket osztott meg, két év börtönbüntetésre ítélték

Jogerősen, két év időtartamú, két év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték azt a 38 éves férfit, aki három olyan pornográf videófelvételt szerzett meg, amelyeken ázsiai gyermekek láthatók meztelenül, súlyosan szeméremsértő, célzottan a nemi vágy felkeltésére alkalmas szexuális aktust végezve.

A férfi egy közösségi oldalon álneveken két fiktív profilt hozott létre, és az oldal üzenetküldő alkalmazásán keresztül okostelefonjával továbbította a felvételeket, ily módon hozzáférhetővé téve azokat mások számára.

A bíróság az elítéltet eltiltotta minden olyan foglalkozás gyakorlásától, amely során 18. életévét be nem töltött személy nevelését, felügyeletét, gondozását, gyógykezelését végezhetné, illetve ilyen személlyel egyéb hatalmi vagy befolyási viszonyban állhatna.