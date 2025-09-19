bíróságpedofil bűncselekménypedofíliabörtönbüntetésügyészségbűnügy

Gyermekeket ábrázoló pornográf videófelvételeket osztott meg, két év börtönbüntetésre ítélték

A büntetlen előéletű férfi most megtanulhatta, hogy a darkweben garázdálkodni nem tréfadolog.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 09. 19. 15:18
Jogerősen, két év időtartamú, két év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték azt a  38 éves férfit, aki három olyan pornográf videófelvételt szerzett meg, amelyeken ázsiai gyermekek láthatók meztelenül, súlyosan szeméremsértő, célzottan a nemi vágy felkeltésére alkalmas szexuális aktust végezve. 

A férfi egy közösségi oldalon álneveken két fiktív profilt hozott létre, és az oldal üzenetküldő alkalmazásán keresztül okostelefonjával továbbította a felvételeket, ily módon hozzáférhetővé téve azokat mások számára.

A bíróság az elítéltet eltiltotta minden olyan foglalkozás gyakorlásától, amely során 18. életévét be nem töltött személy nevelését, felügyeletét, gondozását, gyógykezelését végezhetné, illetve ilyen személlyel egyéb hatalmi vagy befolyási viszonyban állhatna. 


