Ez fájni fog Magyar Péternek és Dobrevnek: Puzsér Róberték elárulták a baloldal összeesküvését + videó

– Ha lehet Tisza-adózni, akkor nekem miért kell udvariasnak lenni? Én nem egy újságíró vagyok. Én miért nem lehetek az a tiktoker, aki kiposztolja, hogy Semjén Zsoltnak meg Rogán Antalnal vitték a kisfiúkat b…szni? Mi miért nem mondhatunk ilyeneket? Értem, hogy ez egy konteós f…szságnak tűnik, meg hogy jajj, megalapozatlan, de ha politikai kommunikációban az én unokáim sorsát eláshatják hazugságokkal, nekem miért kell olyan kesztyűvel játszani, hogy jajj, ezt nem illik? – fejtegette a véleményét Horváth Oszkár a Szélsőközép Youtube csatornán, az Önkényes Mérvadó című műsorban, miközben Puzsér Róbert hangosan vihorászott.

Puzsér és a pedofília

Ami Puzsér Róbertet illeti, a baloldali véleményvezér korábban nagyon megengedő volt a témában. A Magyar Nemzet az év számolt be róla, hogy egy megdöbbentő hangfelvételt közölt a Transzparens Újságírásért Alapítvány. A 2019-ből származó felvételen Puzsér Róbert azt állítja, a pedofília egy hajlam, a hajlam pedig önmagában nem lehet bűn.

Puzsér Róberték suerint a baloldal nyugodtan hazudhat a céljai érdekében. Forrás: Képernyőfotó

A baloldal beindult

Ismert, nem sokkal a Tisza-adóról szóló terv kiszivárgása után a Demokratikus Koalíció azt próbálta sejtetni, hogy Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes lehet a Szőlő utcai javítóintézettel kapcsolatos büntetőügyben érintett politikus. Azóta Dobrev Klára beismerte, hogy valójában

semmilyen bizonyítéka nincs, és kedden aztán öt-öt millió forint nyomravezetői díjat ajánlott fel annak, aki hitelesen bizonyítja, kicsoda a Szőlő utcai ügyben érintett két politikus.

A Tisza Párt is felült a DK vonatára, és arra szólított fel a miniszterelnököt, hogy a kormányzásuk alatt a Szőlő utcai otthonban kiskorúak ellen elkövetett rémtettek teljes és nyilvános kivizsgálásáig függessze fel Semjén Zsoltot a miniszterelnök-helyettesi funkcióból.

A jelentés cáfolja a rágalmakat

Tuzson Bence a közösségi oldalán feltöltött videóban ismertette a Szőlő utcai büntetőüggyel kapcsolatos jelentés főbb megállapításait, amelyet a kormány megbízásából készített. A politikus hangsúlyozta: a vizsgálat egyértelműen megállapította, hogy az ügyben kiskorú sértett nem merült fel, és minden alapot nélkülöző rágalom az, hogy politikus neve felmerült volna. Azóta már közzé is tették a teljes jelentést. Ebből kiderül:

Valójában nem követtek el kiskorúak ellen bűncselekményt a Szőlő utcai javítóintézetben. Az ezekkel kapcsolatos híresztelések mind álhírek.

Minden alapot nélkülöző rágalom az is, hogy bármilyen politikus neve felmerült volna az ügyben, az ellenzék által emlegetett miniszterek ártatlanok.

Az álhírkampány mögött egy jól felépített és szervezett akció zajlik.

A vizsgálat azt is megállapította, hogy ebben az álhírkampányban idegen titkosszolgálati szál is felmerül.

A szükséges jogi lépéseket a kormány azonnali hatállyal megteszi vagy már meg is tették. Mindenkivel szemben eljárás indul, aki ezt az álhírkampányt folytatja.

Az említett jelenetet (47:00-tól) itt lehet megtekinteni: