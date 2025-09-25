Rasszista hisztit rendezett a tiszás megmondóember – Kocsis Máté nem kertelt

Rasszista hisztériát rendezett Stefano Bottoni a Fidesz vasárnapi józsefvárosi győzelmével kapcsolatban – hívta fel a figyelmet Kocsis Máté a közösségi oldalán. A Fidesz parlamenti frakcióvezetője idézte a tiszás megmondóember szavait, aki azt írta: „Az egy masszívan cigánylakta körzet, ami jelenleg a Fidesz aranytyúkja.” „Szép megfejtések egy rövid mondatban” – tette hozzá a kormánypárti politikus.

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője

Fotó: Máthé Zoltán / MTI

Kocsis Máté felhívta a figyelmet arra, hogy Bottonit történészként ajnározzák liberális körökben, illetve az MTA munkatársa. „Biztos pont ilyen emberekre van ott is szükség. Talán el is jött az idő, hogy távozzon onnan!” – jegyezte meg a frakcióvezető.

No, nem pusztán azért, mert általánosít és degradál egy népcsoportot (erről hosszabban is érdemes lenne vele diskurálni), továbbá megbélyegez egy városrészt, és uszít ellenük, hanem azért, mert hülyeségeket beszél, és láthatóan halvány lila f…ja sincs arról, hogy mi a helyzet, de osztja az észt az Akadémia védett burka mögül. Amúgy is »bírom« ezt a típust, aki azzal adja el magát baromi okosnak, hogy sokszor könyvespolcok előtt fotózkodik… Aztán meg beleordítja az éterbe a legvédhetetlenebb baromságait, és azzal hülyíti a többit.

Kocsis Máté közölte, az ilyeneknek fáj az 52–42-es vereség – mert már előre nagyképűek és dölyfösek voltak az eredménnyel kapcsolatban –, de szerinte erre nem egy masszív cigányozás a jó válasz, hanem érdemes lenne esetleg egy ennél alaposabb elemzést csinálni.

Balfácán

– zárta bejegyzését a Fidesz parlamenti frakcióvezetője.

Borítókép: Stefano Bottoni (Fotó: Képernyőkép)