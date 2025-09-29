  • Magyar Nemzet
  • Belföld
  • Semjén Zsolt: Az álhírbotrány felépített konstrukció, melynek célja a kormány megingatása + videó
Semjén ZsoltATVATV Egyenes beszéd

Semjén Zsolt: Az álhírbotrány felépített konstrukció, melynek célja a kormány megingatása + videó

Határozottan cáfolta az ellene felhozott súlyos vádakat Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes az ATV Egyenes beszéd című műsorában. Leszögezte: az állítások „nemcsak valótlanok, hanem fizikailag és jogilag is lehetetlenek”. Szerinte felépített ügyről van szó, mely nemcsak a személyét, hanem az egész államrendet célba vette.

Magyar Nemzet
2025. 09. 29. 21:40
Semjén Zsolt az ATV Egyenes beszéd című műsorában YouTube/ATV (Képernyőkép)
A Szőlő utcai intézmény, amely körül kirobbant az álhírbotrány, „nem gyermekotthon, hanem fiatalkorúak börtöne”, ahol tizenkét és tizennyolc év közötti elítéltek vannak – hangsúlyozta Semjén Zsolt az ATV műsorában.

Életemben nem jártam ott, sem az intézményben, sem a környékén. Senkit nem ismerek onnan, sem gyerekeket, sem nevelőket

– jelentette ki a miniszerelnök-helyettes. Rámutatott: az ügyben fiatalkorú sértett nincs, ezért sem politikus, sem kormánytag nem lehet érintett az ügyben. Lehetetlennek nevezte, hogy bármi köze lenne az esethez.

A kereszténydemokrata politikus tételesen cáfolta, hogy bármilyen szálon is személyesen kapcsolatban lett volna a bicskei ügyekkel vagy Juhász Péter Pállal.

– Életemben nem láttam. Azt sem tudtam, hogy létezik – mondta Semjén Zsolt. Személyes hitelessége mellett családjára is hivatkozott. Feleségével gimnazista kora óta együtt van, harminchét éve házasok, és van három gyermekük.

Emlékeztetett: az ügy nem spontán indult, hanem felépített konstrukció, amelynek célja a kormány megingatása. Úgy látja, az internet „sötét bugyraiban” terjedő pletykákból ellenzéki szereplők kovácsoltak politikai fegyvert.

Ma a politika középpontjában az áll, hogy támogatjuk-e Ukrajnát, vagy nem. Vannak erők, amelyeknek érdekük, hogy megrendüljön a magyar kormány és az államszervezetbe vetett bizalom, így bele lehessen sodorni Magyarországot a háborúba

– fejtette ki a miniszterelnök-helyettes.

Beszámolt róla, hogy az ügyben Rogán Antallal feljelentéseket tettek, és „súlyos következményekkel kell szembenéznie annak, aki ilyen rágalmakat gyárt és terjeszt”.

Ez nem maradhat következmények nélkül – szögezte le Semjén Zsolt.

Hogy valakit szándékos emberöléssel vagy pedofíliával vádoljanak, ilyen nem volt még a magyar politikában. Ez vörös vonal átlépése

– közölte a KDNP elnöke. Szerinte a támadások nemcsak a személyét, hanem családját és a teljes államszervezetet célozzák.

 


Borítókép: Semjén Zsolt az ATV Egyenes beszéd című műsorában (Forrás: YouTube)

