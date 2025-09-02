Rendkívüli

Putyin óriási delegációval érkezett Pekingbe tárgyalni

Simicskó István: Megalapozott jövőképet adunk a fiataloknak

Minden egyes nap újabb bizonyíték arra, hogy nincs vesztegetni való idő, komoly tárgyalásokra és mielőbbi békemegállapodásra van szükség, mert csak így érhet véget ez a rettenetes vérontás – hangsúlyozta a lapunknak adott interjúban Simicskó István, a KDNP frakcióvezetője. Kiemelte, az orosz–ukrán háború súlyos gazdasági hatásainak a mérséklésén dolgozik a kormány a békekötésig.

Máté Patrik
2025. 09. 02. 5:30
Fotó: Ladóczki Balázs
– Három és fél éve zajlik ez a szörnyű testvérháború, Magyarországot pedig kezdettől támadják békepártisága miatt, de lassan megváltozik a helyzet – fogalmazott Simicskó István. Rámutatott, hogy Donald Trump megválasztása óta új szelek fújnak, és lassan Brüsszelbe is eljut a friss levegő, lehűtve a háborús lázban égő európai vezetőket.

Zaporizzsjai terület, 2025. augusztus 21. Az ukrán 44. önálló tüzérdandár katonái 2SZ22 Bohdana ukrán 155 mm-es önjáró löveggel tüzelnek az orosz állásokra a délkelet-ukrajnai Zaporizzsjai területen 2025. augusztus 20-án. MTI/EPA
A háború minden egyes napja emberéletek ezreit követeli (Fotó: MTI/EPA)

– Az amerikai elnök nagyon komoly lépést tett a háború lezárásának irányába az alaszkai békefolyamat elindításával, de még bonyolult diplomáciai egyeztetések előtt állunk, és a tárgyalások könnyen elhúzódhatnak. Hazánk – és láthatóan az amerikai elnök is – azon az észszerű állásponton van, hogy békét csak tárgyalóasztalnál lehet teremteni, ehhez pedig mindkét féllel szükségképpen beszélni kell – tette hozzá a frakcióvezető. Szerinte a nyugat-európai vezetők viszont nehezen ismerik el a saját kudarcukat, és továbbra sem vesznek tudomást arról a tényről, hogy Oroszország nélkül egy tartós és stabil béke elérése lehetetlen.

A háború minden egyes napja emberéletek ezreit követeli, özvegyek és árvák szenvedését okozza, Ukrajna tovább pusztul, és az ország lakóinak – köztük a kárpátaljai magyarságnak – a megpróbáltatásai nem akarnak véget érni. Minden egyes nap újabb bizonyíték arra, hogy nincs vesztegetni való idő

– hangsúlyozta a politikus.

Úgy véli, nem illúziók kergetésére, nem létező hadosztályok támadására és megígért, de elegendő mértékben soha meg nem érkező külföldi támogatásra van szükség, hanem a helyzet reális értékelésére és mielőbbi békemegállapodásra, mert csak így érhet véget ez a rettenetes vérontás. – Az amerikai–orosz csúcstalálkozó áttörést jelentett, elérhető közelségbe hozta a békekötést. Bízunk benne, hogy mielőbb sor kerül az orosz–ukrán–amerikai csúcstalálkozóra – jelentette ki.

 

Bővülnek a családtámogatások

Simicskó István kiemelte, miközben a békére várnak, azon dolgoznak, hogy mérsékeljék a háború súlyos gazdasági hatásait. Minden erővel segítik a családokat, ezért elindították Európa legnagyobb adócsökkentési és otthonteremtési programját. Leszögezte, hogy a családok támogatásáról a háborús időkben sem mondtak le, most pedig ismét jelentősen bővül az eddigi családpolitika, az adókedvezmények olyan szintű növelésével, amelynek köszönhetően Magyarország családi adóparadicsommá válik.

Felidézte, hogy július elsején elkezdődött a családi adókedvezmény duplázása, és szintén júliusban lépett életbe a csed extra, amelynek köszönhetően a gyermek kilencvennapos kora után elkezdhet dolgozni az anya, és közben megkapja a csed hetven százalékát is. Október elsejétől indul majd a háromgyerekesek szja-mentessége, januártól pedig megkezdődik a kétgyerekesek és a harminc év alatti anyák szja-mentességének bővítése.

Nem véletlenül szokták mindezt családi adóforradalomként emlegetni, hiszen valóban rendkívüli intézkedésekről van szó. A lányok úgy nőhetnek majd fel, hogy amikor pályakezdőként dolgozni kezdenek, 25 éves korukig nem fizetnek jövedelemadót, ha pedig gyermeket vállalnak, akkor utána sem, tehát egész életükben adómentesek lesznek

– tette hozzá.

A frakcióvezető kiemelte, hogy már az eddigi családtámogatások is komoly nemzetközi elismerést hoztak, ezek az intézkedések pedig ismét példaként szolgálhatnak más országoknak, amelyek szintén inkább a saját családjaik boldogulását segítenék a gyermekvállalásban, mintsem a migráció előmozdításával próbáljanak munkaerőhöz jutni.

 

Kiváló lehetőség az Otthon Start Program

Simicskó István kiemelkedő jelentőségűnek titulálta a szeptemberben induló Otthon start programot is.

 Ez egy kiváló lehetőség az otthonteremtésre, nincs korhatár, mindenkire vonatkozik, akinek nincs és nem volt ingatlana, illetve lakóingatlanban ötven százaléknál nagyobb részesedéssel nem rendelkezett. Nincs sem házasságkötési, sem gyermekvállalási kötelezettség, de legalább kétéves magyarországi tb-jogviszonnyal kell rendelkezni

– sorolta a program főbb paramétereit.

Az Otthon start program sikerre van ítélve (Fotó: Szabad Föld/Kállai Márton)

Jelezte, hogy állami kamattámogatás segíti a kölcsönt, a maximálisan felvehető ötvenmillió forintos hitel a – legfeljebb 25 év – futamidő végéig fix háromszázalékos kamatú, az önrész pedig mindössze tíz százalék. Mivel nem luxusingatlanok megvásárlását szeretnék segíteni, ezért két árkorlát van: vételár és négyzetméterár tekintetében.

A politikus felhívta a figyelmet arra, hogy az eddigi támogatási formák – a csok plusz, a falusi csok, a babaváró hitel és az otthonfelújítási program – továbbra is működnek, ezekhez csatlakozik a fix 3 százalékos hitelprogram. Az Otthon start alapvetően a fiatalok lakáshoz jutását szolgálja, de már most látható, hogy élénkíti az ingatlanpiacot, és megugrik majd a beruházások száma. – Évente legalább tízezerrel több lakás fog épülni az országban, ez pedig rengeteg új munkahelyet is jelent. A kínálat bővülése hozzájárulhat az ingatlanpiaci árak stabilizálásához is – tette hozzá.

 

Erős ország és család

Hangsúlyozta, hogy a csok plusz és a falusi csok kombinálható az Otthon starttal, így a több gyermeket vállaló fiatalok akár százmillió forintot is felvehetnek 3 százalékos kamattal. Ehhez társulhatnak még olyan kedvezményes konstrukciók mint a babaváró támogatás. A feltételek teljesítését követően pedig bizonyos esetekben akár ötvenmillió forint is lehet a vissza nem térítendő támogatás.

– Ez olyan lehetőség, ami rengeteg fiatalt tarthat itthon, hiszen megalapozott, elérhető jövőképet ad az otthonteremtésre. Pontosan ez a célunk: hogy gyermekeink, unokáink ne külföldön próbáljanak boldogulni, hanem itthon teremtsünk nekik olyan feltételeket, amelyek elég vonzók a számukra – fogalmazott Simicskó István. Sajnálatosnak tartja, hogy az ellenzék nem így gondolkodik, folyamatosan támadják a családtámogatási rendszert, és most az Otthon start programban való részvételtől is igyekeznek elriasztani a fia­talokat.

 Ez a program azonban – ahogy a családi adóforradalom is – sikerre van ítélve. Erős országot csakis a családok megerősítésével lehet építeni

– jelentette ki a frakcióvezető.

Borítókép: Simicskó István, a KDNP frakcióvezetője (Fotó: Ladóczki Balázs)

 

