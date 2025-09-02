Simicskó István: Megalapozott jövőképet adunk a fiataloknak

– Három és fél éve zajlik ez a szörnyű testvérháború, Magyarországot pedig kezdettől támadják békepártisága miatt, de lassan megváltozik a helyzet – fogalmazott Simicskó István. Rámutatott, hogy Donald Trump megválasztása óta új szelek fújnak, és lassan Brüsszelbe is eljut a friss levegő, lehűtve a háborús lázban égő európai vezetőket.

A háború minden egyes napja emberéletek ezreit követeli (Fotó: MTI/EPA)

– Az amerikai elnök nagyon komoly lépést tett a háború lezárásának irányába az alaszkai békefolyamat elindításával, de még bonyolult diplomáciai egyeztetések előtt állunk, és a tárgyalások könnyen elhúzódhatnak. Hazánk – és láthatóan az amerikai elnök is – azon az észszerű állásponton van, hogy békét csak tárgyalóasztalnál lehet teremteni, ehhez pedig mindkét féllel szükségképpen beszélni kell – tette hozzá a frakcióvezető. Szerinte a nyugat-európai vezetők viszont nehezen ismerik el a saját kudarcukat, és továbbra sem vesznek tudomást arról a tényről, hogy Oroszország nélkül egy tartós és stabil béke elérése lehetetlen.

A háború minden egyes napja emberéletek ezreit követeli, özvegyek és árvák szenvedését okozza, Ukrajna tovább pusztul, és az ország lakóinak – köztük a kárpátaljai magyarságnak – a megpróbáltatásai nem akarnak véget érni. Minden egyes nap újabb bizonyíték arra, hogy nincs vesztegetni való idő

– hangsúlyozta a politikus.

Úgy véli, nem illúziók kergetésére, nem létező hadosztályok támadására és megígért, de elegendő mértékben soha meg nem érkező külföldi támogatásra van szükség, hanem a helyzet reális értékelésére és mielőbbi békemegállapodásra, mert csak így érhet véget ez a rettenetes vérontás. – Az amerikai–orosz csúcstalálkozó áttörést jelentett, elérhető közelségbe hozta a békekötést. Bízunk benne, hogy mielőbb sor kerül az orosz–ukrán–amerikai csúcstalálkozóra – jelentette ki.

Bővülnek a családtámogatások

Simicskó István kiemelte, miközben a békére várnak, azon dolgoznak, hogy mérsékeljék a háború súlyos gazdasági hatásait. Minden erővel segítik a családokat, ezért elindították Európa legnagyobb adócsökkentési és otthonteremtési programját. Leszögezte, hogy a családok támogatásáról a háborús időkben sem mondtak le, most pedig ismét jelentősen bővül az eddigi családpolitika, az adókedvezmények olyan szintű növelésével, amelynek köszönhetően Magyarország családi adóparadicsommá válik.