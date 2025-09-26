Szentkirályi Alexandra: Aki az álhírbotrányban részt vett, súlyos következményekkel számolhat

A legmocskosabb bűnökkel vádolni embereket bizonyíték nélkül, hazugságokra alapozva, külföldről fizetve, jól megszervezve, szándékosan. Ilyen undorító és gusztustalan támadás még senkit sem ért a modern magyar politikában – írta közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra. A budapesti Fidesz-frakció vezetője kiemelte:

A Szőlő utcában nincs gyermekotthon,

Ózdon nincs gyermekotthon,

az ügyben kiskorú érintett nincs,

politikus érintettsége nincs.

A politikus hozzátette:

A leggyengébb kamu a sajtóban, amit valaha láttam. Ilyen rossz formában vannak a külföldi szolgálatok? Erre futja?

„Hazugság az egész. Névtelen betelefonálókkal, bizonyíték nélkül, a brit hírszerzés által fizetett emberektől” – tette hozzá.

„És akik ezt terjesztették? Vályi úr? NoÁr? Pottyondy? Magyar Péter? Tényként állítani emberekről, hogy pedofilok, pusztán elvakult gyűlöletből? Ez az ő ajánlatuk a magyar embereknek? Erre a világra és értékrendre akarnak lecserélni minket? Hat-hét perces gyűlölködő, hazug videók forgatása közben nem jutott idő a Szőlő utcát beírni Google-be és megnézni a szögesdrótokat és kamerákat? Vagy az ózdi járást megnézni, hogy nincs is ott gyermekotthon?” – sorolta a kérdéseket Szentkirályi Alexandra.

A budapesti Fidesz elnöke megjegyezte: Rengetegen követik őket a közösségi médiában, ez felelősséggel jár. Mint mondta, nem hazudozhatnak össze-vissza. Feltette a kérdést: ha az ő hazug, alaptalan hergelésük miatt bántanak valakit, büszkék lennének magukra? „Jaj, ugyan, ilyen nem lesz?” Most történt meg Amerikában – hívta fel a figyelmet.

Nem, nem és nem. Ennek az álhírbotránynak a legsúlyosabb következményei kell legyenek. Minden politikusnak, újságírónak, külföldi ügynöknek, influenszernek és ezek oly gyakori keverékének felelnie kell a tetteiért

– hangsúlyozta Szentkirályi Alexandra.

„Minden magyar embert veszélybe sodortak. Ilyen összehangolt akcióval taszítottak már káoszba országot. Ez a közrend és az államszervezet ellen elkövetett támadás volt. Aki ebben részt vett, súlyos jogi következményekre számíthat. Ez a nemzet és minden magyar ember személyes biztonságának érdeke” – zárta gondolatait a képviselő.