Tarlós István: Magyar Péter pálfordulása nem hiteles, Orbán Viktort nem lehet helyettesíteni

Magyar Péter legalább másfél évtizedig a Fideszből élt, és nem volt azzal semmi baja, sőt nagyon lelkes volt, majd egyik napról a másikra jött a pálfordulás. Azért ilyen hirtelen megvilágosodások nincsenek – fogalmazott Tarlós István a Hirado.hu-nak. Az egykori főpolgármestert mindez a rendszerváltás környéki időszakra emlékezteti, amikor egyik napról a másikra kiderült, hogy Magyarországon négy évtizeden keresztül úgy volt kvázi kommunizmus, hogy közben nem volt egy kommunista se.

Tarlós István volt főpolgármester nem tartja hitelesnek Magyar Pétert (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Magyar Péter családi élete végképp magánügy, de úgy vélem, amilyen egy embernek a magánéletben mutatott karaktere, annál különösebben más karaktere nem tud lenni a közéletben sem

– mondta. tarlós szerint a Tisza Párt eltéphetetlennek látszó szálakkal kötődik a jelenlegi uniós vezetéshez, azokhoz, akiknek az európai értékekről szóló elképzelései, nemigen egyeztethetők össze Európa tényleges érdekeivel.

Ez a kényszerűnek látszó kötődés a Tisza hatalomgyakorlási technikáit és hosszú távú kérdésekben hozott döntéseit is meghatározná szerinte.

Úgy véli: a Tisza fellépése olyan tömeglélektani jelenség, amelyet Gustave Le Bon francia szociológus, antropológus nagyon precízen jellemzett az 1895-ben kiadott A tömegek lélektana című művében. Amikor a tömeg elkezd egyoldalúan gondolkodni, egy ponton túl már nem győzhető meg logikus érvekkel, csakis érzelmi, indulati alapon.

Orbán Viktor és az ország jövője

Orbán Viktorról szólva azt mondta, nagyon megbízható politikai szövetség volt közöttük, és csak azért beszél múlt időben, mert már nem aktív.

Nem vagyunk egyformák Orbán Viktorral, nem mindenről gondolkodunk azonos módon, de az elsődleges politikai kérdésekben nagyon hasonló az álláspontunk

– jelentette ki. A színfalak mögött voltak kisebb-nagyobb csatáik, de alapvetően az együttműködés jellemezte főpolgármestersége idején Budapest és a kormány viszonyát, és ennek megvolt az eredménye.

– Ha megnézem a mai politikai mezőnyt, és számbaveszem azt, hogy mik az ország jövője szempontjából a legfontosabb szempontok, akkor azt kell mondanom, hogy Orbán Viktor jelenleg az ország élén behelyettesíthetetlen. Nem látok egyetlen egy olyan karakterű, tehetségű és teljesítményre képes politikust sem, aki értékazonosan be tudná helyettesíteni Orbán Viktort. Egyszerűen nincs olyan ember. Neki is vannak hibái, nem feltétlen értek vele mindenben egyet, de összességében mégis ez a véleményem – fogalmazott.