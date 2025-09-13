Tarlós IstvánTisza PártMagyar Péter

Tarlós István: Magyar Péter pálfordulása nem hiteles, Orbán Viktort nem lehet helyettesíteni

Tarlós István szerint Magyar Péter pálfordulása nem hiteles, hiszen másfél évtizeden át a Fidesz támogatásából élt, majd egyik napról a másikra fordult szembe a kormánnyal. Az egykori főpolgármester úgy véli, a Tisza Párt uniós kötődései hosszú távon meghatároznák döntéseiket, míg Orbán Viktort „behelyettesíthetetlen” politikusnak nevezte. Karácsony Gergely főpolgármesterségéről szólva Tarlós úgy fogalmazott: a jelenlegi városvezetés teljesítménye önállóan aligha nevezhető számottevőnek.

Magyar Nemzet
2025. 09. 13. 10:40
Tarlós István, Magyar Péter, Tisza Párt, Orbán Viktor
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Magyar Péter legalább másfél évtizedig a Fideszből élt, és nem volt azzal semmi baja, sőt nagyon lelkes volt, majd egyik napról a másikra jött a pálfordulás. Azért ilyen hirtelen megvilágosodások nincsenek – fogalmazott Tarlós István a Hirado.hu-nak. Az egykori főpolgármestert mindez a rendszerváltás környéki időszakra emlékezteti, amikor egyik napról a másikra kiderült, hogy Magyarországon négy évtizeden keresztül úgy volt kvázi kommunizmus, hogy közben nem volt egy kommunista se. 

20241113 Budapest Könyvbemutató Tarlós István volt főpolgármester könyvbemutatója ELTE Gólyavár Rendezvényközpontban. A 240 oldalas, képekkel illusztrált Budapest főpolgármestere voltam című kötet a Hitel Kiadó gondozásában jelent meg. Fotó: Hatlaczki Balázs HB Pesti Srácok PS
Tarlós István volt főpolgármester nem tartja hitelesnek Magyar Pétert (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Magyar Péter családi élete végképp magánügy, de úgy vélem, amilyen egy embernek a magánéletben mutatott karaktere, annál különösebben más karaktere nem tud lenni a közéletben sem

– mondta. tarlós szerint a Tisza Párt eltéphetetlennek látszó szálakkal kötődik a jelenlegi uniós vezetéshez, azokhoz, akiknek az európai értékekről szóló elképzelései, nemigen egyeztethetők össze Európa tényleges érdekeivel. 

Ez a kényszerűnek látszó kötődés a Tisza hatalomgyakorlási technikáit és hosszú távú kérdésekben hozott döntéseit is meghatározná szerinte.

Úgy véli: a Tisza fellépése olyan tömeglélektani jelenség, amelyet Gustave Le Bon francia szociológus, antropológus nagyon precízen jellemzett az 1895-ben kiadott A tömegek lélektana című művében. Amikor a tömeg elkezd egyoldalúan gondolkodni, egy ponton túl már nem győzhető meg logikus érvekkel, csakis érzelmi, indulati alapon. 

 

Orbán Viktor és az ország jövője

Orbán Viktorról szólva azt mondta, nagyon megbízható politikai szövetség volt közöttük, és csak azért beszél múlt időben, mert már nem aktív. 

Nem vagyunk egyformák Orbán Viktorral, nem mindenről gondolkodunk azonos módon, de az elsődleges politikai kérdésekben nagyon hasonló az álláspontunk 

– jelentette ki. A színfalak mögött voltak kisebb-nagyobb csatáik, de alapvetően az együttműködés jellemezte főpolgármestersége idején Budapest és a kormány viszonyát, és ennek megvolt az eredménye.

– Ha megnézem a mai politikai mezőnyt, és számbaveszem azt, hogy mik az ország jövője szempontjából a legfontosabb szempontok, akkor azt kell mondanom, hogy Orbán Viktor jelenleg az ország élén behelyettesíthetetlen. Nem látok egyetlen egy olyan karakterű, tehetségű és teljesítményre képes politikust sem, aki értékazonosan be tudná helyettesíteni Orbán Viktort. Egyszerűen nincs olyan ember. Neki is vannak hibái, nem feltétlen értek vele mindenben egyet, de összességében mégis ez a véleményem – fogalmazott.

 

Mi a helyzet Karácsony Gergellyel?

Tarlós István szerint az áldozati szerep a kezdettől fogva jellemző a jelenlegi városvezetésre, és az ellenzéki médiától rendkívül erős támogatást kapnak ebben. – Sose mondtam azt, hogy a főváros pénzügyileg különösen kedvező helyzetben lenne. Ez sosem volt így, Demszky idejében sem, neki is voltak a saját politikai közösségével ütközései. Nekem is voltak belső csatáim a politikai közösségemmel. Az ütközetek azonban most nagyon kiéleződtek, mivel a főpolgármester, főleg 

a 2022-es választási kampány kommunikációjában minden határt túllépett, és rendkívüli mértékben rontotta a kormánnyal való együttműködés feltételeit

– jelentette ki. 

Mint mondta, sok mindenről nem beszélnek Karácsonyék. Nem hasonlítják össze például a szolidaritási és az iparűzési adó növekményét, nem veszik figyelembe, hogy Tarlósék nagyon komoly pénzforrásokat hagytak a kasszában, ellentétben azzal, ahogy Tarlósnak – kétszázötvenmilliárdos mínusszal – kellett anno átvennie a fővárost. Ezekről nem esik szó, mint ahogy arról sem, hogy a főváros mennyi és milyen önként vállalt feladatot finanszírozott azóta a működési források kontójára, és arról sem beszélnek, hogy 

milyen önálló teljesítményt mutatott fel 2019 óta a főváros.

Tarlós István elmondta: a fejlesztéseik az általuk megkezdett, illetve előkészített olyan projektek voltak mint a 3-as metró infrastruktúrájának részbeni felújítása vagy például a Lánchíd és esetleg még a Blaha Lujza tér, de még a járműcseréket a BKV-nál is csak az általuk biztosított opciók alapján tudták lebonyolítani. 

– Önálló teljesítménnyel elég nehezen lenne megvádolni a jelenlegi fővárosi önkormányzatot, de ezt a városvezetés és az ellenzéki média soha nem fogja beismerni. Mivel ősbudapestiként mindig foglalkoztatni fognak a város ügyei, azt szeretném, hogy az örökös politikai kommunikáció helyett az együttműködés és a valódi fővárosi problémák megoldása kerülnének előtérbe a Városház utcában – zárta gondolatait az egykori főpolgármester.

Borítókép: Tarlós István (Fotó: Kurucz Árpád)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekhalál

Amerikai gyilkosság, brüsszeli harciasság

Bánó Attila avatarja

Charlie Kirk meggyilkolása és a balliberális háborús retorika között szoros összefüggés van.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu