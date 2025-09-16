Komoly kockázatokat jelenthet a tiszás applikáció, megint pórul járhatnak az aktivisták

– Az applikáció működésével kapcsolatban joggal merül fel a kérdés, hogy valóban szimpatizánsokat keresnek, vagy inkább adatgyűjtésre használják a rendszerbe belépő aktivisták személyes adatait – hívta fel a figyelmet ifj. Lomnici Zoltán, a Tisza Világ elnevezésű mobilos alkalmazásával kapcsolatban.

Az alkotmányjogász szerint nem árt az óvatosság. A biometrikus azonosítás, valamint a kamera, mikrofon, fotók, helyadatok és egyéb eszközfunkciókhoz való hozzáférés lehetősége ugyanis olyan széles körű megfigyelést tesz lehetővé, amely túlmutathat a szimpatizánsszervezés észszerű keretein.

Nem árt az óvatosság: a Tisza-applikáció számos jogi kérdést vet fel (Forrás: Képernyőfotó)

Nemzetbiztonsági kockázatot is rejt a Tisza-applikáció

Magyar Péter mondhatni már rutinos az önkéntesek toborzásában, igaz, legutóbb nem kezelte túl diszkréten a szimpatizánsai adatait. A júniusban kirobbant tiszás adatkezelési botrány rámutatott, hogy Magyar Péter még a sajátjaival sem bánik jól. Kiderült, hogy az adatbázisban a szimpatizánsok alapadatain kívül külön osztályozták, minősítették és megjegyzésekkel illették az aktivistákat. Volt, aki megúszta annyival, hogy „visszahúzódónak” írták le, míg másokat „alkoholistaként” vagy „rokiként” jegyeztek be. A listán emellett olyan adatok is szerepeltek, kinek van tapasztalata online kampányban, van-e álprofilja a Facebookon, rendelkezik-e politikai múlttal, ha igen, milyennel. De volt, akinél a családja politikai nézeteit is feljegyezték.

Az országos adatkezelési botrány nem szegte kedvét Magyar Péternek, sőt emelte a tétet: a Tisza új applikációjának indítását Kötcsén jelentette be a pártelnök, azóta viszont kiderült,

az Amerikában fejlesztett mobilos applikáció többek között azt is látja, hol tartózkodik a felhasználó, milyen tartalmakat kedvel, vagy mennyire aktívan használja a mobiltelefonját.

A Tisza-applikáció tehát jóval több lehet egy mobiltelefonon működő kampányeszköznél. – A GDPR 9. cikk (1) bekezdése szerint a biometrikus adatok különleges adatnak minősülnek, így kezelésükhöz kifejezett hozzájárulás és fokozott adatbiztonsági garanciák szükségesek. További kockázat, hogy nem egyértelmű, hol és meddig tárolják ezeket az adatokat: ha például az Egyesült Államokban létrehozott szervereken, az felveti a külföldi hozzáférés, sőt a nemzetbiztonsági aggályok veszélyét is – vélekedett a szakértő.