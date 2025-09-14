Négy év alatt megduplázódott az öngyilkos fiatalok száma

Látványosan megemelkedett a 14–18 éves korosztály körében az öngyilkosságok száma az elmúlt négy évben – derült ki a KSH adataiból. A Magyar Nemzet számára elküldött táblázat szerint:

amíg 2020-ban tizenkettő fiatal vetett véget önkezével életének, addig 2024-ben már harminc fiatal lett öngyilkos – ez több, mint két és félszeres növekedést jelent.

A közölt adatokból kiderült az is, hogy az öngyilkosság vezető halálok lett a tinédzserek körében, megelőzve a daganatos betegségekben, az idegrendszeri betegségben és a keringési betegségekben elhunytak számát is.

A 19–25 év közöttiek körében is magas az öngyilkosságok száma, igaz, valamelyest csökkent az elmúlt években: 2020-ban összesen 65-en, 2021-ben 67-en, 2022-ben 61-en, 2023-ban 55-en, 2024-ben pedig 58-an vetettek véget önkezűleg az életüknek.

A probléma nemcsak hazánkban, hanem világszinten jelen van, a WHO közlése szerint:

évente több mint 720 ezer ember hal meg öngyilkosság következtében,

amely a fiatalokat is érinti: az öngyilkosság ugyanis a harmadik vezető halálok a 15–29 évesek körében.

Négy év alatt jelentősen megnőtt a kiskorú öngyilkosságok száma (Forrás: Pexels)

De miért dönt úgy egy fiatal, hogy véget vet az életének?

A fenti kérdésre nem egyszerű választ adni, ugyanakkor a szakértők egyetértenek abban, hogy a megnövekedett öngyilkosságok hátterében jelentős szerepet játszanak a mentális betegségek. A legelismertebb nemzetközi orvosi szaklap, a Lancet szerint a fiatalkori öngyilkosságok túlnyomó része elsősorban depresszió, bipoláris zavar, pszichózis vagy éppen szerhasználati zavar miatt történik.

A szakértők egyben azt is hangsúlyozzák, a kérdést illetően fontos figyelembe venni a környezeti tényezőket, vagyis azt, hogy egyáltalán miért alakul ki mentális zavar? Az elmúlt években megszámlálhatatlan kutatás igyekezett feltárni, hogy mitől nőtt meg a Z generációban a depresszió mértéke, az önsértés és az öngyilkosságok száma, miért romlott az értelmi és érzelmi intelligenciája a fiatal generációknak, amelyek szintén a mentális problémák kialakulását segítik. Kiderült, a felsorolt problémákért legnagyobb mértékben az okoseszközök tehetők felelőssé.