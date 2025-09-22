Hiába buktatta le Magyar Péter igazi terveit Tarr Zoltán, kitart mellette a Tisza

Számtalanszor elhangzott már hogy a Tisza tulajdonképpen egy tagság nélküli párt, hiszen csupán jó kéttucatnyi tagot számlál.
Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke ezt a helyzetet a Népszavának adott interjúban a következőképpen próbálta magyarázni: tagsága a Tisza-szigeteknek van, ezek az emberek pedig azért nem léphetnek be a pártba, mert
jelenleg ennél sokkal fontosabb feladataink vannak.
Radnai Márk szerint a szigetek tagjai ilyen értelemben nem párttagok, így aztán maga a párt összesen 29 tagot tudhat a saját soraiban.
Kérdéses persze, hogyan lesz így 106 egyéni képviselőjelöltje a Tiszának. Radnai szerint ez nem fog gondot okozni nekik, mert több mint 10 ezer pályázat érkezett be a jelölti pozícióra.
Szeptember végére ígérte a Tisza, hogy bemutatja 318 jelöltjét. Radnai szerint még zajlanak a meghallgatások, de az eddig történt propagandatámadások miatt még nem döntötték el, hogy pontosan mikor jelentik be.
Radnai Márk azt mondta,
nem lepte meg Tarr Zoltán etyeki vallomásának nyilvánosságra kerülése.
A Tisza-adóra vonatkozó elszólásról annyit tudott mondani: adóemelésről soha egyetlen fórumon nem esett szó.
Amikor a riporter szembesítette a ténnyel, hogy a Nemzet hangjában még egykulcsos, 9 százalékos szja-t ígértek, azt válaszolta: „Az fontos szavazás volt arról, hogy az emberek mit szeretnének. Amikor programot hirdetünk, abban nyilvánvalóan egyértelmű információk lesznek arról, hogy mit tervezünk” – védekezett.
Radnai Márk azt is kiemelte:
fel sem merült, hogy a Tisza-adó botrányát követően elköszönjenek Tarr Zoltántól.
Szerinte ugyanis ez felelőtlenség lenne.