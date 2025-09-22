Hiába buktatta le Magyar Péter igazi terveit Tarr Zoltán, kitart mellette a Tisza

Számtalanszor elhangzott már hogy a Tisza tulajdonképpen egy tagság nélküli párt, hiszen csupán jó kéttucatnyi tagot számlál.

Radnai Márk szerint Magyar Pétert nem viszik el az érzelmei (Forrás: Facebook)

Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke ezt a helyzetet a Népszavának adott interjúban a következőképpen próbálta magyarázni: tagsága a Tisza-szigeteknek van, ezek az emberek pedig azért nem léphetnek be a pártba, mert

jelenleg ennél sokkal fontosabb feladataink vannak.

Radnai Márk szerint a szigetek tagjai ilyen értelemben nem párttagok, így aztán maga a párt összesen 29 tagot tudhat a saját soraiban.

Kérdéses persze, hogyan lesz így 106 egyéni képviselőjelöltje a Tiszának. Radnai szerint ez nem fog gondot okozni nekik, mert több mint 10 ezer pályázat érkezett be a jelölti pozícióra.

Szeptember végére ígérte a Tisza, hogy bemutatja 318 jelöltjét. Radnai szerint még zajlanak a meghallgatások, de az eddig történt propagandatámadások miatt még nem döntötték el, hogy pontosan mikor jelentik be.

Radnai Márk azt mondta,

nem lepte meg Tarr Zoltán etyeki vallomásának nyilvánosságra kerülése.

A Tisza-adóra vonatkozó elszólásról annyit tudott mondani: adóemelésről soha egyetlen fórumon nem esett szó.

Amikor a riporter szembesítette a ténnyel, hogy a Nemzet hangjában még egykulcsos, 9 százalékos szja-t ígértek, azt válaszolta: „Az fontos szavazás volt arról, hogy az emberek mit szeretnének. Amikor programot hirdetünk, abban nyilvánvalóan egyértelmű információk lesznek arról, hogy mit tervezünk” – védekezett.

Radnai Márk azt is kiemelte:

fel sem merült, hogy a Tisza-adó botrányát követően elköszönjenek Tarr Zoltántól.

Szerinte ugyanis ez felelőtlenség lenne.