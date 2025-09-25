Tovább tart a hídfelújítás miatti forgalomkorlátozás az M0-s autóúton Törökbálintnál

A korlátozások és a forgalomterelés rendje változatlanul érvényben marad az M0-s autóúton, az M0–M7 csomópont térségében. Hozzátették: az M5-ös autópálya felé vezető irány továbbra is teljes zárás mellett érintett, a belső sáv forgalmát a túloldali pálya belső sávjába vezetik át, míg a külső sáv az M0–M7 csomópont párhuzamos gyűjtő-elosztó ágán haladhat.