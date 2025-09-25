  • Magyar Nemzet
Tovább tart a hídfelújítás miatti forgalomkorlátozás az M0-s autóúton Törökbálintnál

A korábban jelzett befejezési időpontnál tovább, várhatóan október 12-ig tart a hídfelújítás miatti forgalomkorlátozás az M0-s autóúton Törökbálintnál – közölte a Magyar Közút Nonprofit Zrt. csütörtökön.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 09. 25. 17:33
Illusztráció Fotó: MTI/Kovács Tamás
A korlátozások és a forgalomterelés rendje változatlanul érvényben marad az M0-s autóúton, az M0–M7 csomópont térségében. Hozzátették: az M5-ös autópálya felé vezető irány továbbra is teljes zárás mellett érintett, a belső sáv forgalmát a túloldali pálya belső sávjába vezetik át, míg a külső sáv az M0–M7 csomópont párhuzamos gyűjtő-elosztó ágán haladhat.

Az M0–M7 csomóponti ki- és felhajtási lehetőségek mindvégig biztosítottak – hangsúlyozták.

A közleményben felhívták a közlekedők – különösen a Balaton felől érkezők – figyelmét, hogy a megszokottnál is nagyobb forgalomra és besorolási nehézségekre kell számítani.

Az autóút jelentős forgalma miatt időszakos torlódások alakulhatnak ki, ezért a közlekedők türelmét és megértését kérték, és jelezték: útnak indulás előtt az Útinform felületein érdemes tájékozódni.


