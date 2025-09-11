Rendkívüli

Ügyészségi nyomozás indulhat Krúbi ellen

Krúbiügyészségi nyomozásTényi István

Ügyészségi nyomozás indulhat Krúbi ellen

A nyomozó főügyészséghez tette át a Krúbi ügyében tett feljelentést a rendőrség – tudta meg a Magyar Nemzet. Az ellenzéki rapper miatt azért fordultak a hatósághoz, mert az egyik koncertjén Orbán Viktor miniszterelnök felakasztásáról beszélt.

Munkatársunktól
2025. 09. 11. 10:40
Fotó: Hajdú-Bihari Napló/Czinege Melinda
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A mentelmi joggal védett személyek által, illetve az ellenük elkövetett bűncselekmények ügyében eljáró Központi Nyomozó Főügyészséghez (KNYF) tette át a rendőrség azt a feljelentést, amit Tényi István tett azután, hogy az ismert rapper, Krúbi Orbán Viktor felakasztásáról beszélt egy koncertjén – tudta meg lapunk.

Ismert, a koncerten először Gyurcsány Ferenc közéletből való távozását figurázta ki a rapper, majd rátért Orbán Viktorra. Krúbi a miniszterelnök testtömegére célozva Orbán Viktort „szaftos falatnak”, majd „kis ducinak” nevezte. Közel másfél perces performanszának végén pedig mosolyogva éhező emberekről és a kormányfő felakasztásáról beszélt. „Amikor majd felakasztjuk, küldök neki gyógypuszit” – zárta döbbenetes sorait Krúbi, a közönség egy része pedig hangos ovációban tört ki.

Mindezek okán Tényi István emberölésre irányuló előkészület bűntettének gyanúja miatt a Nemzeti Nyomozó Irodánál (NNI) tett feljelentést, amit a napokban KNYF-nek küldtek meg azért, mert Orbán Viktornak mentelmi joga van, így ez az ügy kizárólag a főügyészség hatáskörébe tartozik. Ezért a bűncselekményért akár öt év is kiszabható.

Borítókép: Krúbi (Fotó: Hajdú-Bihari Napló/Czinege Melinda)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Odrobina Kristóf
idezojelekcharlie kirk

Majka és Krúbi számára eljött a pont, ahol mélyen magukba kell nézniük

Odrobina Kristóf avatarja

Elég egyetlen pszichésen beteg ember, aki a koncerten valaki meggyilkolását látván komolyan veszi a produkciót és felhatalmazva érzi magát.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.