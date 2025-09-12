Menet közben használta a mobilját egy villamosvezető

A közösségi médiában terjedő, friss felvételen az látható, hogy egy budapesti villamosvezető tekintete szinte folyamatosan a mobilja kijelzőjén időzik, az útra pedig csak időnként pillant fel – írja az Origo.
Fegyelmi eljárást indított a BKK a villamosvezető tette miatt
A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) közleményben reagált az esetre. Mint írják, az érintett villamosvezetővel szemben azonnal munkafegyelmi eljárást indítottak,
hiszen semmi sem terelheti el a figyelmét, pláne nem a saját telefonja.
A TV2 Tények műsorában egy közlekedési szakértőt is megkérdeztek az esetről.
– Rendkívül veszélyes, ha egy tömegközlekedési jármű vezetője útközben használja a telefonját. A legkisebb figyelmetlenség is súlyos, akár végzetes balesethez vezethet – hangsúlyozta.
Pár hete Debrecenben, az Árpád Vezér Általános Iskola megállóhely környékén történt súlyos villamosbaleset. Egy 70 év körüli nőt súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba a helyszínről.