Menet közben használta a mobilját egy villamosvezető

A közösségi médiában terjedő, friss felvételen az látható, hogy egy budapesti villamosvezető tekintete szinte folyamatosan a mobilja kijelzőjén időzik, az útra pedig csak időnként pillant fel – írja az Origo.

Vezetés közben a mobilját nyomkodta egy villamosvezető Budapesten, eljárás indult ellene. Képünk illusztráció (Fotó: MTI/Lakatos Péter)

Fegyelmi eljárást indított a BKK a villamosvezető tette miatt

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) közleményben reagált az esetre. Mint írják, az érintett villamosvezetővel szemben azonnal munkafegyelmi eljárást indítottak,

hiszen semmi sem terelheti el a figyelmét, pláne nem a saját telefonja.

A TV2 Tények műsorában egy közlekedési szakértőt is megkérdeztek az esetről.

– Rendkívül veszélyes, ha egy tömegközlekedési jármű vezetője útközben használja a telefonját. A legkisebb figyelmetlenség is súlyos, akár végzetes balesethez vezethet – hangsúlyozta.

Pár hete Debrecenben, az Árpád Vezér Általános Iskola megállóhely környékén történt súlyos villamosbaleset. Egy 70 év körüli nőt súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba a helyszínről.